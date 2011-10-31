نخستین یادواره شهدای هنرمند آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیر بیگی، مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا هدف از برگزاری این یادواره را پاسداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد و گفت: این یادواره همزمان با هفته بسیج برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود که در آن تعدادی از هنرمندان با برنامه های تولیدی یاد و خاطره شهدا را گرامی خواهند داشت.

وی به یادبود شهدای هنرمند اشاره کرد و افزود: در این یادواره یک شهید به عنوان شهید شاخص از میان شهدای هنرمند در استان معرفی می شود که این برنامه در سال های آتی نیز با نام شهدای هنرمند دیگر برگزار خواهد شد.

نصیربیگی همچنین از تجلیل یکی از هنرمندان برجسته دوران دفاع مقدس در این یادواره خبر داد و بیان داشت: در این یادواره که با حضور هنرمندان بسیجی و خانواده 61 شهدای هنرمند برگزار می شود از یکی از هنرمندان برجسته استان نیز که در دوران هشت سال جنگ تحمیلی حضور داشت تجلیل به عمل می آید.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا اجرای برنامه های مختلف تولیدی از جمله نماهنگ، تئاتر و ... را از دیگر بخش های این یادواره عنوان کرد.

گفتنی است، در این آئین از تندیس شهدای هنرمند و تعدادی از آثار دیگر نیز در این خصوص رونمایی می شود.