پیروزی نامزد طرفدار روسیه/آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان با پیروزی "الماس بیک آتامبایف" به پایان رسید. نخست وزیر سابق قرقیزستان در این انتخابات توانست با کسب 63 درصد آرا رئیس جمهور جدید این کشور شود.

نام اتامبایف به عنوان پیروز این انتخابات در حالی از سوی کمیسیون انتخابات قرقیزستان اعلام شد که رقبای این نامزد طرفدار سیاستهای روسیه، وی را به جلب غیرقانونی آرا متهم و تهدید کرده اند در صورت بی توجهی کمیسیون انتخابات به این موضوع از هواداران خود خواهند خواست به خیابانها بیایند.

تظاهرات طرفداران نامزدهای بازنده در انتخابات



در همین حال همزمان با اعلام نتایج انتخابات برخی طرفداران نامزدهای شکست خورده به تظاهرات در شهر اوش جایی که در درگیری های سال گذشته شاهد کشته شدن 500 نفر بود، دست زدند.

با این حال آتامبایف امروز دوشنبه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با خبرنگاران مصاحبه کرد و خود را پیروز انتخابات دانست. این در حالی است که انتقادهای مخالفان سبب بروز نگرانی از بازگشت ناآرامی به قرقیزستان شده که طی شش سال گذشته دو بار سقوط خشونت بار دولتها را تجربه کرده است.

آتامبایف 55 ساله وعده داده در صورت پیروزی در این انتخابات پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان را که یکی از مهمترین پایگاههای نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی و مرکز پشتیبانی جنگ افغانستان است تا سال 2014 تعطیل کند.

گفتنی است نخستین انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان پس از سقوط دولت "قربان بیک باقی اف" بدون حضور"رزا اوتانبایف" برگزار شد. وی پس از به عهده گیری ریاست دولت موقت قرقیزستان در پی ناآرامی های سال گذشته، تا پایان سال جاری میلادی به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور انتخاب شد.