دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بندهایی از این آیین نامه نیازمند به روز شدن است و به همین منظور آیین نامه بازنگری و در بخشهایی اصلاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه خلاء های قانونی درباره برخورد با مصرف مواد مخدر و مواد جدید مرتبط با آن وجود دارد که با اصلاح آیین نامه این خلاء های قانونی نیز رفع خواهد شد.

صرامی اظهار داشت: آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما شیوه نامه ها مصوبه وزارتخانه ها است و پس از نهایی شدن موارد اصلاحی و تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامه هم تغییر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: البته با اصلاح و بازنگری، آیین نامه حقوقی تر و بر مبانی حقوقی بیشتری استوار خواهد شد.