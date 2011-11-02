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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۷

صرامی به مهر خبر داد:

رفع خلاءهای قانونی برخورد با مصرف مواد در دانشگاهها/ بازنگری آیین‌نامه انضباطی

رفع خلاءهای قانونی برخورد با مصرف مواد در دانشگاهها/ بازنگری آیین‌نامه انضباطی

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت از بازنگری و اصلاح آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان خبر داد و گفت: این آیین نامه با همکاری و هماهنگی وزارت علوم در حال بازنگری است.

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بندهایی از این آیین نامه نیازمند به روز شدن است و به همین منظور آیین نامه بازنگری و در بخشهایی اصلاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه خلاء های قانونی درباره برخورد با مصرف مواد مخدر و مواد جدید مرتبط با آن وجود دارد که با اصلاح آیین نامه این خلاء های قانونی نیز رفع خواهد شد.

صرامی اظهار داشت: آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما شیوه نامه ها مصوبه وزارتخانه ها است و پس از نهایی شدن موارد اصلاحی و تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامه هم تغییر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: البته با اصلاح و بازنگری، آیین نامه حقوقی تر و بر مبانی حقوقی بیشتری استوار خواهد شد.

کد مطلب 1448981

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