به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند پس از مطالعه آیین نامه دیپلم پژوهشی حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 30 آبان در سایت توسعه پژوهش دانشگاه در این دوره ثبت نام کنند.

دیپلم پژوھشی (TUMS Research Diploma) گواهینامه ای در زمینه پژوھش های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که دانشجویان رشته های علوم پزشکی می توانند در صورت به پایان رسانیدن موفقیت آمیز دوره مربوطه، به صورت موازی با تحصیل در رشته اصلی خود، آن را کسب کنند.

دوره مزبور با هدف تربیت فارغ التحصیلانی طراحی شده که علاوه بر دارا بودن دانش و نگرش مورد انتظار در رشته خود، با کسب مهارت های پژوهشی بتوانند به عنوان نیروی کارآمد، به فعالیت پژوهشی بپردازند.

تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل و واجد شرایط در مقاطع دکترای حرفه ای و کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران که حداقل دو سال از تحصیل شان باقی مانده باشد، مشمول این آیین نامه هستند. دانشجویان می توانند از ترم دوم آغاز دوره تحصیلی خود در این دوره شرکت کنند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مقطع کارشناسی ارشد وPhD ) مجاز به شرکت نیستند.

دانشجویان RRE، مدرسین مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، مجریان طرحهای پژوهشی و دانشجویان دارای مقاله منتشر شده به شرط کسب شرایط مندرج در دستوالعمل اجرایی می توانند از شرط (حداقل دو سال از تحصیل شان باقی مانده باشد) معاف شوند.

پذیرش نهایی براساس سوابق پژوهشی، آموزشی و میزان آشنایی با زبان انگلیسی صورت می گیرد.