به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان عمومی و کارشناسان ارشد فارغ التحصیل رشته های علوم پزشکی (بهداشت، تغذیه، بیوشیمی و ....) که طرح نیروی انسانی خود را حداکثر تا تاریخ 30 مهر 90 به اتمام می رسانده اند و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی (بهداشت ، تغذیه ، بیوشیمی و....) مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح اختیاری) که تمایل دارند طرح خود را به عنوان پژوهشگر در قالب طرح نیروی انسانی طی کنند، می توانند در این طرح همکاری کنند.

مدارک لازم جهت پزشکان عمومی و کارشناسان ارشد علوم پزشکی شامل تصویر آخرین مدرک تحصیلی، روزمه فعالیت آموزشی، پژوهشی و گواهی پایان طرح نیروی انسانی است. همچنین مدارک لازم جهت نیروهای طرحی نیز شامل تصویر آخرین مدرک تحصیلی و رزومه فعالیت آموزشی، پژوهشی است.

پزشکان عمومی شرکت کننده پس از برگزاری آزمون کتبی، علمی و مصاحبه به تعداد مورد نیاز به صورت قراردادی بکار گرفته می شوند و در صورت انجام تعهدات و موفقیت در امر پژوهش پس از پایان طرح نسبت به عقد قرارداد با نیروهای طرحی به تعداد لازم اقدام خواهد شد.

داوطلبان می توانند تا امروز 10 آبان مدارک خود را ارسال کنند و یا به مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ارائه کنند.