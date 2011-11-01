فرحناز نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در سطح بیمارستانها و زایشگاههای دولتی استان اجرا می شود.

نظری تصریح کرد: کم شنوایی شایع ترین نقص در زمان تولد است و از آنجایی که نقصی پنهان است تشخیص زودرس آن نیز بسیار دشوار است.



وی بیان کرد: وجود کم شنوایی در نوزادان و شیرخواران از طریق روش های بالینی معمول به سادگی قابل شناسایی نیست و در گذشته سن تشخیص این بیماری پیش از اجرای این طرح حدود 25 تا 30 ماهگی بوده که با اجرای کامل طرح غربالگری شنوایی نوزادان سن تشخیص به زیر سه ماهگی تقلیل یافته است.



این مسئول یادآورشد: در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار و 367 نوزاد تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که از این تعداد دو هزار و 280 نوزاد غربال شده در شهر و سه هزار و 87 نوزاد در روستاها مورد معاینه قرار گرفته اند.

نظری اظهارداشت: 395 نوزادان دارای عوامل خطر شناسایی شد که می بایست این نوزادان در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر تا یک ماهگی مورد آزمون AABR قرار گیرند.

کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی استان قزوین گفت: از این تعداد نوزاد معاینه شده 9 نوزاد دارای کم شنوایی متوسط، شش نوزاد دارای کم شنوایی شدید و هفت نوزاد دارای کم شنوایی عمیق شناسایی شده اند.



نظری در پایان تصریح کرد: 53 نوزاد به پزشک ENT جهت دارو درمانی مراجع کرده اند و 18 کودک نیز برای دریافت سمعک و هفت کودک جهت کاشت حلزون کاندید شده اند.