هیئت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر شد

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقرار هیئت بازرسی در راستای اجرای برنامه‌های بازرسی سال 90 و به منظور بررسی نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در ساماندهی نظام توزیع دارو و عملکرد داروخانه ها صورت گرفته است.



وی افزود: کارشناسان و بازرسان کارگروه فرهنگی و اجتماعی اداره کل بازرسی ضمن استقرار در دستگاه یاد شده مأموریت دارند تا حول محورهای تعیین شده نسبت به بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اقدام کنند.



یزدان پناه با اشاره به محورهای مورد توجه هیئت مستقر بیان کرد: بررسی نحوه نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه ها، داشتن مسئول فنی، نحوه برخورد با داروخانه های متخلف و معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح از مهمترین محورهای این برنامه بازرسی است.

وی همچنین گفت: بررسی اقدامات به عمل آمده در امر ساماندهی توزیع دارو به ویژه تأمین داروهای مربوط به بیماری های خاص و وضعیت تعرفه های دارویی دریافتی توسط داروخانه ها از دیگر محورهای کاری است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با اعلام این که هیئت بازرسی تا هفتم آذر ماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مستقر است تصریح کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت و یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ستاد خبری اداره کل بازرسی مرکز استان: 136، شهرستانها :3350022 – 0281 تماس بگیرند.