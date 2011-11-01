هیئت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر شد

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقرار هیئت بازرسی در راستای اجرای برنامههای بازرسی سال 90 و به منظور بررسی نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در ساماندهی نظام توزیع دارو و عملکرد داروخانه ها صورت گرفته است.
وی افزود: کارشناسان و بازرسان کارگروه فرهنگی و اجتماعی اداره کل بازرسی ضمن استقرار در دستگاه یاد شده مأموریت دارند تا حول محورهای تعیین شده نسبت به بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اقدام کنند.
یزدان پناه با اشاره به محورهای مورد توجه هیئت مستقر بیان کرد: بررسی نحوه نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه ها، داشتن مسئول فنی، نحوه برخورد با داروخانه های متخلف و معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح از مهمترین محورهای این برنامه بازرسی است.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین از استقرار هیئت بازرسی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد.
محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقرار هیئت بازرسی در راستای اجرای برنامههای بازرسی سال 90 و به منظور بررسی نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در ساماندهی نظام توزیع دارو و عملکرد داروخانه ها صورت گرفته است.
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