به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن پیوند آسمانی عصر دوشنبه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه و بسیج هنرمندان در آمفی تئاتر ریحانه مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) تاکستان برگزار شد.

در این مراسم منصور رحمانی سرپرست اداره ارشاد اسلامی تاکستان گفت: برپایی این جشنها و ازدواج آسان جوانان می تواند منشاء خیر و برکت باشد و حضور مدیران در کنار هنرمندان و پیشکسوتان قوت قلب و مایه امیدواری جوانان است.

وی افزود: با آسان گرفتن ازدواج و ترویج این سنت حسنه در میان جوانان به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.

سلیمان صمدی رئیس سازمان بسیج هنرمندان نیز گفت: زندگی ساده و قنعات و پرهیزگاری مولی الموحدین و بانوی بزرگو.ار اسلام باید سرلوحه زندگی همه زوجهای جوان قرار گیرد تا سعادت دنیا و آخرت همه تضمین شود.

اجرای موسیقی سنتی، مولودی خوانی، قرائت شعر و اهداء جوایز فرهنگی به زوجهای جوان از دیگر برنامه های مراسم جشن پیوند آسمانی بود.

در این مراسم مدیران فرهنگی و هنری و جمعی از هنرمندان و مردم تاکستان نیز حضور داشتند.