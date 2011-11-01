به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی، پاسخ رئیس جمهور به مجلس را عامل افزایش اعتماد عمومی و تحکیم نظام دانست و گفت: تبادل افکار بین مجلس و دولت به نفع مردم و نظام است.



وی با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور چارچوبی دارد که قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف مجلس به آن صراحت دارد، افزود: رفع ابهام از کار دولت توسط مجلس آن هم با پرسیدن سوال از وی، در کشوری که با دموکراسی اداره می شود، امری طبیعی است.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اعلام اینکه با موضوع سوال از رئیس جمهور باید عادی برخورد شود، گفت: اگر این موضوع بدون اینکه به مطلب حساسیت زایی تبدیل شود درهمان روزهای نخستین با اقدام رئیس جمهوری برای پاسخگویی به نمایندگان مواجه می شد، تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای نمی شد.



بنایی تاکید کرد: تبلیغات سوء و حاشیه سازی برای موضوع سوال از رئیس جمهور بی معنا است، این کار با نیت خیر مجلسی ها و با هدف رفع نواقص از دولت و خیرخواهی انجام می گیرد.



وی با بیان اینکه رفع ابهام از کار دولت توسط مجلس آن هم با پرسیدن سوال از وی، در کشوری که با دموکراسی اداره می شود، امری طبیعی است، گفت: پاسخ رئیس جمهور به مجلس عامل افزایش اعتماد عمومی و تحکیم نظام است.



مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طرح سوال از رئیس جمهور فردا در صحن علنی اعلام وصول می شود، گفت: براین اساس تقاضای انصراف از استعفای مطهری نیز فردا به صورت مکتوب به هیات رئیسه تقدیم می شود.



