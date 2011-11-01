به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در نشست مشترک خود با معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری و مناطق ده گانه، روسا و مدیران عامل سازمان های پسماند، میادین، خدمات موتوری، سازمان پارک ها و فضای سبز بر لزوم تحقق 100 درصدی مکانیزاسیون در حوزه تنظیف و خدمات شهری تاکید کرد.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات بهینه شهری، افزایش بهره وری، حفظ و افزایش ضریب بهداشت و سلامتی عمومی و نیز جلوگیری از اتلاف سرمایه ها از سال ها قبل در دستور کار مناطق و سازمان های تابعه شهرداری قرار گرفته و تاکنون نیز بخش اعظمی از خدمات رسانی شهرداری تبریز در این حوزه به شکل مکانیزه انجام گرفته است و ما تلاش خواهیم کرد طی سال جاری نسبت به تحقق 100 درصدی این طرح اقدام عملی انجام دهیم.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که در راستای تحقق سریع این خواسته، شهرداری های مناطق و حوزه معاونت خدمات شهری برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند، تصریح کرد: برای تسریع در تحقق این امر به مناطق و معاونت خدمات شهری شهرداری ابلاغ شده است تا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به خرید و تجهیز سیستم خدمات شهری به تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه در بخش تنظیف، رفت و روب و حمل و جابجایی زباله اقدام کنند.

نوین تلاش برای ساماندهی و تثبیت ساعات مشخص جمع آوری و حمل و دفع زباله از محلات و مناطق، توجه جدی به امر توسعه زیرساخت های بهداشت عمومی و شهری، نظارت جدی بر عملکرد و فعالیت پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، حذف هزینه های زاید در حوزه خدمات شهری، دفاع از حقوق حقه کارگران و توجه به نیازهای اولیه و اساسی آنان، تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه خدمات شهری و در نهایت آمادگی کامل برای مقابله با فصل بارندگی و سرما را از جمله اولویت های حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز برشمرد.

وی در این راستا از مناطق و سازمان های تابعه خواست در راستای تحقق این برنامه ها و ارایه خدمات بهینه به شهروندان تلاش کنند.