به گزارش خبرنگار مهر، عبور لوله فاضلاب از پارک جنگلی شهرستان بروجرد که محل مناقشه شرکت آب و فاضلاب استان لرستان و منابع طبیعی استان بود در نهایت با کمترین تخریب صورت گرفت تا مسکن مهر بروجرد که مدتها در انتظار پایان عملیات احداث شبکه فاضلاب بود از این زیرساخت بهره مند شود.

این در حالیست که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی نسبت به تخریب پارک جنگلی شهرستان بروجرد به عنوان یکی از غنی ترین مجموعه های جنگلی استان لرستان پرداخته بود که در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در تماس با خبرگزاری مهر این اطمینان را به شهروندان بروجردی داد که هیچ درختی در جریان عملیات اجرایی این پروژه قطع نخواهد شد.

محل اجرای لوله فاضلاب مسکن مهر بروجرد

از سوی دیگر مسئولان شرکت آب و فاضلاب شهرستان بروجرد نیز با دعوت از خبرنگار مهر در این شهرستان به محل اجرای پروژه روند عملیات اجرایی را تشریح کردند و با اشاره به انجام عملیات احداث شبکه فاضلاب برای مسکن مهر بروجرد تاکید کردند که در این روند کمترین خسارت متوجه منابع طبیعی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان بروجرد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای کار برای احداث لوله خروجی فاضلاب مسکن مهر بروجرد سه مسیر مشخص شد که در نهایت با بررسی های فنی مسیر کنونی از داخل پارک جنگلی بروجرد انتخاب شد.

حبیب الله حدادی افزود: کارشناسان مسیرهای ممکن را برای خروج لوله فاضلاب بررسی کردند که در نهایت تنها مسیری که لوله فاضلاب سایت مسکن مهر را از بقیه مناطق جدا کرد، محدوده پارک جنگلی بروجرد بود.

وی با اشاره به مخالفت های اولیه منابع طبیعی برای اجرای این پروژه، ادامه داد: با این حال به لحاظ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه امکان جابجایی این خط وجود نداشت ولی با انتخاب مسیر خط طبق نظر کارشناسان تمهیدات به گونه ای اندیشیده شد که کمترین خسارت به منابع طبیعی وارد شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان بروجرد تصریح کرد: برای اجرای خط لوله فاضلاب مسکن مهر بروجرد تنها معارض ما منابع طبیعی بود که با توافق صورت گرفته مبنی بر اینکه در آینده وزارت نیرو ادعای حقی بر این بخش نداشته باشد این مشکل رفع و کار نصب لوله عبور فاضلاب نیز انجام شد.

حدادی با تاکید بر دقت در اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر بروجرد، یادآور شد: در عملیات کندن مسیر عبور لوله فاضلاب هیچ گونه درختی قطع نشده و حتی کوچکترین نهالی در این محدوده آسیبی ندیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان نیز در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر عنوان کرد: مطابق بررسی های فنی صورت گرفته تنها راه حل احداث شبکه فاضلاب برای مسکن مهر بروجرد عبور از محل پارک جنگلی این شهرستان بود.

مهدی اکبریان ادامه داد: با توجه به اینکه شبکه فاضلاب یک شبکه ثقلی است اگر این لوله از داخل پارک جنگلی بروجرد عبور داده نمی شد مجبور بودیم برای مسکن مهر بروجرد یک ایستگاه پمپاژ جدا احداث کنیم که علاوه بر طولانی شدن احداث شبکه فاضلاب مسکن مهر بروجرد و تاخیر در بهره برداری از واحدهای مسکن مهر دو میلیارد تومان نیز به هزینه اجرای پروژه اضافه می شد.

وی با اشاره به حل مشکل فاضلاب مسکن مهر بروجرد عنوان کرد: در روند اجرای کار تمام تلاش ما معطوف به این امر بود که کمترین خسارت به منابع طبیعی وارد شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از پایان عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب مسکن مهر شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: خط انتقال و شبکه فاضلاب مسکن مهر شهرستان بروجرد به طول هشت هزار و 350 متر با لوله هایی به قطرهای 200 و 300 میلی متر اجرا شده است.

اکبریان با اشاره به اعتبار هزینه شده برای اجرای عملیات خط انتقال و شبکه فاضلاب شهرستان بروجرد عنوان کرد: هزینه اجرای این خط انتقال حدود 450 میلیون تومان بوده است.