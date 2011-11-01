صادق فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برای قبول این مسئولیت از بزرگان و پیشکسوتان کاراته رخصت خواستم. می دانم وظیفه سنگینی را قبول کرده‌ام و باید همه کمک کنند تا بتوانیم کاراته را به جایگاه رفیع خود برسانیم.

وی افزود: با فضای رشته‌های رزمی آشنایی کامل دارم. خودم را عضوی از خانواده کاراته می دانم و امیدوارم که بزرگان این رشته کمک کنند تا با رسیدن به همدلی و وفاق کار را پیش ببریم.

سرپرست جدید فدراسیون کاراته در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: در شرایط کنونی برنامه‌های فعلی فدراسیون از جمله مسابقات لیگ به مانند گذشته برگزار خواهد شد. پس از بررسی دقیق در بخش‌های مختلف، برنامه‌های خود را تدوین کرده در صورتی که نیاز باشد تغییراتی را در فدراسیون ایجاد خواهیم کرد.

فرجی در پایان تصریح کرد: مسابقات جهانی سال آینده در فرانسه اهمیت بالایی برای کاراته ایران دارد. رشته ورزشی کاراته پتانسیل بالایی دارد و این موضوع را با اتخاذ یک برنامه مدون در پاریس به اثبات خواهیم رساند.

روز دوشنبه عباس احمد پناهی بعد از حدود 587 روز ریاست در فدراسیون کاراته از سمت خود استعفا کرد و صادق فرجی با حکم وزیر ورزش و امور جوانان به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.