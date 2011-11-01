به گزارش خبرنگار مهر، بیمه محصولات کشاورزی موضوع جدیدی در گیلان نیست اما به نظر می رسد عملکرد این بخش به نحوی است که هنوز در بین بسیاری از کشاورزان جایگاه واقعی و مناسب خود را پیدا نکرده است.

برای حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی دچار خسارت و آسیب می شوند صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال 63 تصویب و ایجاد شد.

وظایف صندوق بیمه، تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیزداری در مقابل خسارت های ناشی از سوانح و حوادث قهری مثل تگرگ، توفان، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، یخبندان، آتش سوزی، صاعقه و... است.

با این وجود در سال های اخیر با تداوم خشکسالی یا بروز سرمای ناگهانی، سیل و غیره مشکلات بسیاری برای کشاورزان گیلانی به وجود آمده است از اینرو باید با برنامه ریزی و اطلاع رسانی درست فرهنگ بیمه کشاورزی در استان نهادینه شود.

در این ارتباط یکی از کشاورزان گیلانی پرداخت نشدن به موقع خسارت به کشاورز را مهمترین دلایل بی رغبتی آنها نسبت به بیمه دانست و گفت: اگر خسارتی به کشاورز رسیده باشد باید هرچه سریعتر پرداخت شود اما متاسفانه این زمان گاهی خیلی طولانی می شود.

حسین عاشوری افزود: اگرچه در نهایت خسارت بیمه پرداخت می شود اما برای کشاورزی که پشتوانه مالی دیگری ندارد و تمام زندگی اش از این راه می گذرد، طولانی شدن زمان دریافت خسارت آزار دهنده است.

وی همچنین بر لزوم روش های جدید برای بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهارداشت: در حال حاضر کشاورزان استان با خشکسالی، سیل، سرما زدگی، بارش باران در فصل برداشت برنج و سایر موارد دست و پنجه نرم می کنند و مشکلاتشان چند برابر شده بنابراین باید روش های جدیدی برای دریافت بیمه محصولات کشاورزی ارائه شود.

کشاورز دیگری با گلایه از عمل نکردن کامل بیمه به تعهدات گفت: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

کشاورزان وضعیت فعلی بیمه را تنها به عنوان دارویی موقتی می دانند

علی اسدی افزود: متاسفانه با این روند کشاورزان بیمه را تنها به عنوان دارویی موقتی می دانند که از عفونی شدن زخم جلوگیری می کند و در درمان درد حاصل از خسارت ها تاثیر چندانی ندارد.

وی ادامه داد: قرارداد بیمه باید به گونه ای تنظیم شود که تمام خسارت کشاورزان به صورت مطلوبی پرداخت شود تـا کشاورزی با رکود مواجه نشود.

در این ارتباط یک کارشناس فعال در عرصه کشاورزی سرعت عمل در ارزیابی خسارت را در جـذب کشاورزان به بیمه محصولات بسیار مهم دانست و گفت: متأسفانه به علل مختلف این امر انجام نمی شود.

بابک مهدی زاده اظهارداشت: علاوه بر این صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید اقدامات مؤثری برای رفع کاستی ها و نواقص بیمه از قبیل آموزش کشاورزان، باغداران و کارگزاران بیمه انجام دهد.

وی اظهارداشت: فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب می شود.

این کارشناس فعال در عرصه کشاورزی گفت: تولید کنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از بروز حوادث قهری و بلایای طبیعی روبه رویند و زندگی اقتصادی آنها در معرض خطرات جدی قرار دارد به طوری که این امر موجب می شود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هزینه های مختلف تولید و حتی هزینه های ضروری زندگی و معاش خود باشند.

دوام فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی نیازمند به حمایت های جدی است

وی همچنین با اشاره به اینکه دوام فعالیت های تولیدی در این بخش نیازمند حمایت های جدی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران این بخش است، افزود: در بین سیاست های مختلف حمایتی بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راهکار مفید و مناسب برای مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است.

مهدی زاده ادامه داد: بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا با هدف کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز از تغییر روال بیمه محصولات کشاورزی در سال آینده خبرداد و افزود: این طرح به صورت آزمایشی در استان اجرا می شود.

اردشیر روحی با اشاره به اینکه این بیمه تبدیل به مدیریت ریسک شده است، یادآورشد: در این روش علاوه بر خسارت های برداشت و تعیین واقعی خسارت، کشاورزانی که تولید خوب داشته باشند از 20 تا 50 درصد تشویق خواهند شد.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی گیلان هم گفت: با توسعه بیمه محصولات کشاورزی می توان خطرپذیری شغل کشاورزی را در کشور کاهش و زمینه امنیت را برای کشاورزان فراهم کرد.

ولی الله آزادپیما افزود: همچنین این صندوق نقش مهمی در رشد و ثبات بخشی کشاورزی داشته و ابزاری برای اجرای عدالت و جبران خسارت است.

رویکرد ویژه به بیمه محصولات کشاورزی

وی همچنین به نقش و جایگاه بیمه در استان اشاره کرد و اظهارداشت: نگاه مسئولان به بیمه محصولات کشاورزی امروز نگاهی ویژه است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی گیلان با اعلام اینکه مبنای بیمه برپایه نوع محصولات کشاورزی گذاشته شده است، گفت: با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور،‌ بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد چای، 60 درصد پیله ابریشم و 35 درصد برنج کشور در این استان تولید می شود.

پراخت 200 میلیارد ریال خسارات به شالیکاران گیلانی

وی همچنین با بیان اینکه بارش شدید باران در مرداد و شهریورماه امسال به شالیکاران گیلان 250 میلیارد ریال خسارت وارد کرد که تاکنون 200 میلیارد ریال آن پرداخت شده است، گفت: بقیه 50 میلیارد ریال خسارات شالیکاران گیلانی تا پایان آبان ماه جاری پرداخت خواهد شد.

آزاد پیما با اشاره به اینکه بارش شدید باران امسال به 45 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان 30 تا 100 درصد خسارت وارد کرد، یادآورشد: این استان 238 هزار هکتار شالیزار دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: برای گسترش بیمه محصولات کشاورزی باید تلاش کرد این امر به یک فرهنگ در میان کشاورزان تبدیل شود.

حسن تامینی افزود: بیمه محصولات کشاورزی راه مقابله با حوادث طبیعی و زیربنای توسعه پایدار است و کشاورزان می ‌توانند با بیمه کردن محصولات خود امنیتی را برای سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی تشویق و ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

بدون شک توسعه بیمه کشاورزی از طریق معرفی محصولات و روش های جدید بیمه ای، گسترش تعداد عوامل خطرو ارتقاء کیفیت نظارت از راهکارهای توسعه این صنعت نه تنها در استان بلکه در کشور است.