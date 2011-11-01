به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن عطار اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 استان مبنی بر اینکه شخصی به نام "عبدالستار. ک" که قصد عزیمت به مزارع کشاورزی خود را داشته به صورت مسلحانه توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو 405 ربوده شده، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی ایرانشهر قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با اجرای طرح های انتظامی و عملیاتی موفق به شناسایی ربایندگانی که دارای سابقه شرارت و ناامنی در منطقه بودند، شدند و با استفاده از مشارکت های مردمی طی یک اقدام غافلگیرانه متهمان را دستگیر و فرد ربوده شده را آزاد کردند.

وی امنیت را ارزشمندترین هدیه زندگی اجتماعی عنوان کرد و افزود: لازمه دستیابی به این مهم همکاری و مشارکت همه آحاد جامعه است.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از مردم خواست برای رسیدن به این هدف و داشتن جامعه ‌ای سالم با پلیس همکاری کرده و در صورت مشاهده افرادی که به هر نحوی قصد ایجاد ناامنی و شرارت در جامعه را دارند مراتب را سریعا به پلیس 110 گزارش دهند.

