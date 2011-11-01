معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان به خبرنگار مهر گفت: این گواهینامه ها به منظور ارتقای توان علمی و فنی دریانوردان استان، انجام فعالیتهای دریانوردی و خدمات رسانی به آنان از ابتدای امسال تا کنون ویژه بنادر امام خمینی(ره)، آبادان و خرمشهر صادر شده است.

جهانگیر نجاتی افزود: این گواهینامه در رسته های فرماندهی، افسر دومی و ملوانی کمتر از 500 تن و همچنین ایمنی چهارگانه، کمکهای اولیه پزشکی و اطفای حریق پیشرفته، مهندسی، سرمهندسی و کاربری موتورهای دریایی و در رده های مختلف صیادی صادر شده است.



وی گفت: هم اکنون یک موسسه آموزشی در بندرامام(ره) و 9 موسسه آموزشی خصوصی دیگر در نقاط مختلف استان برگزاری دوره های آموزشی را انجام می دهند.