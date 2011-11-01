حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام مبلغ در نقاط پر جمعیت خوزستان، اظهار کرد: اعزام مبلغان به نقاط مختلف جمعیتی استان از مهمترین برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی‌ در ایام عید غدیر و دهه ولایت است.

وی با اشاره به تعداد نفرات مبلغ اعزامی به شهرهای خوزستان، تصریح کرد: در دهه ولایت و عید غدیر خم،‌ بالغ بر پنج هزار نفر به نقاط جمعیتی استان برای تبلیغ و تبیین معارف اهل بیت(ع) اعزام می شوند.



مدیرکل تبلیغات خوزستان با تشریح ویژه برنامه های این سازمان در دهه ولایت، عنوان کرد: اعزام مبلغ در اولویت کار سازمان تبلیغات بوده و در این زمینه در نظر داریم تا در دهه ولایت از مبلغان و فضلای حوزه علمیه در اعزام به مناطق مختلف استان استفاده کنیم.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: در دهه ولایت و عید غدیر خم، 24 همایش علمی کاربردی در هر شهرستان برگزار خواهد شد که برای ایجاد محتوای مورد نیاز در اقشار تاثیر گذار برنامه ریزی شده است.



بلک از اجرای جشن در یک هزار و 500 مسجد، هیئت و حسینیه و برگزاری 24 همایش علمی و کاربردی در استان را از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات استان خوزستان در دهه ولایت برشمرد.



وی به اجرای طرح بلاغ المبین در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این طرح در بیش از چهار هزار روستای استان خوزستان برگزار می شود که مبلغان حوزه علمیه با حضور در این مناطق به پاسخ شبهات روستائیان می پردازند.