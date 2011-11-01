حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد ثبت نام کنندگان در بورس دکتری تخصصی خارج از زمان شروع ثبت نام تاکنون، گفت: تاکنون بیش از 700 نفر برای اعزام به خارج ثبت نام کرده اند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج، طبق دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج کسانی که در تاریخ تعیین شده ثبت نام می کنند و قبول می شوند تا اسفند سال 92 فرصت اعزام دارند.

مسلمی نائینی با اشاره به شرایط احراز معدل برای اعزام به خارج، اظهار داشت: بر اساس آخرین دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج کشور، حداق میانگین (معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 14 و 16 و یا معادل آنها حسب ضوابط موسسات محل تحصیل و یا حوزه علمیه و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ‌ای 16 و یا معادل آن، یکی از شرایط شرکت در مصاحبه علمی و عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: تمام مراحل ثبت‌ نام داوطلبان و تایید و معرفی آنها توسط مراکز و دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود، بنابراین داوطلبان باید ابتدا سامانه اطلاعاتی خود را با شناسه کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند.

به گزارش مهر، مهلت ثبت نام تا 15 آذرماه ادامه دارد.