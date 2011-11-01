همدان در تکاپوی جشنواره تئاتر کودک/ 14 تئاتر خارجی روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نصب بنرهای برگزاری جشنواره تئاتر در ورودی های شهر همدان و خیابان های اصلی شهر و هدایت مردم به سمت سالن های برگزاری نمایش ها اتفاقی است که در چند روز گذشته در جای جای شهر همدان به چشم می خورد و فضایی کودکانه را در ذهن شهروندان تداعی می کند.

دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز حال و هوای خاصی دارد و جنب و جوش خبرنگاران برای تهیه اخبار جشنواره بر گرمای آن افزوده است و هریک از خبرنگاران در تلاشند تا تازه ترین اخبار را تهیه و مخابره کنند.

و اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این میان بیکار ننشسته و گفتگو با خبرنگاران را در برنامه های خود قرار داده است.

محمدحسین ترکمن در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در جمع اصحاب رسانه استان همدان با تاکید بر اینکه تمام امور مربوط به برگزاری جشنواره توسط نیروهای بومی انجام می شود، گفت: حتی یک نیروی غیر بومی نیز در اجرای برنامه ها به کار گرفته نشده است.

ترکمن با تاکید بر اینکه اقدامات متعددی برای برگزاری مناسب جشنواره در سه ماه گذشته انجام شده است، افزود: باید جشنواره ای با ارزش مداری و در شأن مردم مومن این استان برگزار شود.

وی حفظ آرمان و ارزش های اسلامی و لحاظ جهاد اقتصادی با رعایت انضباط مالی را دو ویژگی مهم این دوره از جشنواره دانست و گفت: تمامی مبانی کار بر اساس این دو ویژگی بنیان گذاشته شده است.

14 گروه نمایشی از کشورهای خارجی در جشنواره حاضر می شوند

ترکمن با اشاره به حضور 28 گروه نمایش در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان افزود: از این تعداد 14 گروه از کشورهای خارجی هستند و از کشورهای نروژ، ایتالیا، دانمارک و فرانسه در همدان حاضر می شوند.

وی با بیان اینکه دو گروه نمایش خیابانی نیز به اجرای برنامه می پردازند، گفت: در بخش داخلی این دوره از جشنواره نیز گروه هایی از همدان، اصفهان، تهران، قم و خراسان رضوی به اجرای نمایش می پردازند.

ترکمن به برگزاری کارگاه‌های تئوری و عملی آموزشی در کنار جشنواره با حضور استادانی از ایران و کشورهای هند و فرانسه اشاره کرد و گفت: حرکت دو کارناوال در شهر، اجرای برنامه های نورافشانی و برنامه های نمایشی توسط گروه های استانی و چند گروه از تهران از برنامه های جانبی این دوره از جشنواره است.

300 میهمان داخلی و خارجی در جشنواره تئاتر کودک در همدان حضور دارند

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره 300 میهمان داخلی و خارجی به مدت شش شبانه روز در همدان خواهند بود، گفت: برای این افراد برنامه های سیاحتی مناسبی که زیبایی های استان را به جهانیان نشان دهد در نظر گرفته شده است.

ترکمن با اشاره به اعلام آمادگی 138 متقاضی برای بخش داوران کودک و نوجوان در فراخوان اعلام شده، عنوان کرد: پس از دو مرحله آموزش و آزمون از این تعداد، 12 نفر انتخاب شدند که داوری بخش کودک و نوجوان را به عهده گرفته اند.

جشنواره محل سهم خواهی و سوداگری نیست

ترکمن با اشاره به برخی انتقادات هنرمندان تئاتر نیز عنوان کرد: تقویت هنر تئاتر مهمترین هدف است و از افرادی که صلاحیت انجام کار دارند در کمیته ها و بخش های مختلف استفاده شده، چرا که برگزاری جشنواره محل سهم خواهی و سوداگری نیست.

وی برگزاری مناسب این جشنواره را برای استان همدان بسیار ارزشمند دانست و عنوان کرد: در صورت برگزاری خوب این جشنواره توانایی های استان همدان به نمایش گذاشته می شود.

ترکن با بیان اینکه در صورت موافقت وزیر آموزش و پرورش زمینه های برگزاری جشنواره رشد در همدان ایجاد خواهد شد، گفت: کمک رسانه ها در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در رابطه با نحوه پوشش خبری جشنواره خطاب به اهالی رسانه گفت: در پایان جشنواره گروهی متشکل از خود اهالی رسانه و مطبوعات به داوری نحوه پوشش خبری رسانه های مختلف می پردازند و پس از آن از رسانه های اول تا سوم تقدیر خواهد شد.

جشنواره تئاتر کودک متعلق به همه مردم همدان است

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان همدان نیز در گفتگویی با بیان اینکه این جشنواره متعلق به همه مردم همدان است و هیچ دستگاهی ادعای مالکیت آن را ندارد، گفت: این جشنواره توسط نیروهای همدان انجام خواهد شد و همه باید دست به دست هم دهیم تا جشنواره به خوبی برگزار شود.

مجید فروتن با اشاره به اینکه متولی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان بوده است، گفت: این جشنواره به صورت ملی برگزار می شد که پس از مدتی جشنواره به استان های مختلف برده شد و پس از 17 دوره به همدان بازگشت.

فروتن گفت: جشنواره تئاتر کودک به عنوان یکی از مطالبات مردم و به خصوص کودکان و نوجوانان باید در همدان ماندگار شود.

محجبه ترین گروه تئاتر جایزه ویژه می گیرد

وی همچنین از اهدای سه جایزه ویژه در این جشنواره خبر داد و گفت: جایزه اول به اثر برگزیده تعلق که با انتخاب مردم برتر می شود، اهدا خواهد شد، جایزه دوم با نظر داوران کودک و نوجون اهدا خواهد شد و جایزه سوم متعلق به گروه و فردی است که از حجاب بهتری برخوردار باشد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با بیان اینکه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نخستین تجربه بومی استان همدان است، گفت: همه عوامل اجرایی جشنواره از ترکیب هنرمندان تئاتر استان هستند.

وی با بیان اینکه در بخش ویژه جشنواره نیز سه نمایش صحنه ای و دو نمایش خیابانی باهم رقابت می کنند افزود: سالن سینما کانون به کارگاه های آموزش عملی و تئوری جشنواره اختصاص یافته است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.