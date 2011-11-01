به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر فامیل کریمی در شورای آموزش و پرورش استان همدان با تشکر از مجموعه آموزش و پرورش همدان در کسب رتبه 17 آزمون سراسری امسال و ارتقا یک رتبه‌ای نسبت به سال گذشته، گفت: اگر مشکل همدان در بخش قطب بندی منطقه‌ای اصلاح شود، رتبه همدان به عنوان استانی دانشگاهی بهتر از این خواهد بود.

علی اکبر فامیل کریمی افزود: باید برای دستیابی به این مطالبه مردم استان همدان، مکاتبات قبلی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر استان همدان در رتبه بندی آزمون، کیفیت بخشی به آموزش و پرورش است، ادامه داد: باید مطالبه مردم در این بخش تعریف شود و کمیته‌ای دلایل موفقت استان‌های دیگر را بررسی کند تا هم مشکل فنی و هم مشکل محتوایی در همدان حل شود.

603 کلاس در مدارس نوساز و بازسازی شده مشکل گرمایشی دارند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه تاکید کرد: باید مشکل گرمایشی 603 کلاس مدارس نوساز و بازسازی شده استان همدان تا پایان هفته تعیین تکلیف و حل شود.

فامیل کریمی با سپردن مأموریت پیگیری حل این مشکل به مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان، ادامه داد: باید مشکل انشعابات آب، برق و گاز مدارس نوساز و مقاوم سازی شده در شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها مطرح شود تا فرمانداران با استفاده از اختیارات ویژه خود مشکل را حل کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه برخی مشکلات پیش آمده به تفاوت آیین نامه‌های وزارتی و نگاه متفاوت وزرا به موضوع برمی گردد، گفت: این موارد احصا و برای مکاتبه و انعکاس با امضای استاندار آماده می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با ضروری دانستن مقاوم سازی مدارسی که در میراث فرهنگی ثبت شده اند، گفت: در این زمینه باید سازمان میراث فرهنگی استان همدان همکاری لازم را انجام دهد.

نرخ سرویس‌های مدارس باید مورد تایید کمیته انطباق فرمانداری‌ها باشد

فامیل کریمی با انتقاد از دو نرخی بودن سرویس‌های مدارس گفت: مبنای این موضوع باید نرخ تأیید شده کمیته انطباق فرمانداری‌ها باشد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان همدان پس از بحث و تبادل نظر اعضای این شورا درباره سرانه دانش آموزی، گفت: از 30 درصد سرانه متمرکز دانش آموزان 20 درصد در اختیار ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و 10 درصد در اختیار اموزش و پرورش استان همدان است.

وی گفت: 70 درصد مابقی نیز بر اساس شاخصه‌های وزارتخانه و شورای آموزش و پرورش استان همدان و در نظر گرفتن ضریب محرومیت و ضریب توزیع پرداخت می شود.

فامیل کریمی با یادآوری مصوبه جلسه قبل شورا درباره تعیین آمار دقیق افراد لازم التعلیم استان همدان، گفت: این آمار باید در جلسه بعد آماده و ارائه شود تا مبنای تصمیم گیری شورا باشد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از انقلاب مدیون فضای آموزش و پرورش و دانش آموزان است، ادامه داد: در مراسم بزرگداشت شهدای دانش آموز30 مهر سال 57 در همدان، بخشی از آنچه باید احیا شود، احیا شد و در سال‌های آینده باید بهتر و بیشتر به این حرکت پرداخته شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان افزود: این برنامه برای بسیاری از شخصیت‌ها و نخبه‌های آموزش و پرورش استان همدان قابلیت تداعی و تکرار دارد.

فامیل کریمی با یادآوری هفته بسیج دانش آموزی گفت: باید برنامه‌هایی جدید و با کیفیت‌تر از سال گذشته برگزار شود.