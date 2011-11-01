سرشماری در اسلام آبادغرب 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ صدرالله بابلی، فرماندار اسلام آباد با اشاره به اهمیت سرشماری در تقسیم بودجه و برنامه ریزی های کشوری، گفت: در شش روز اول اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن 9666 خانوار در شهرستان اسلام آبادغرب سرشماری شده اند.

فرماندار اسلام آبادغرب افزود: کار سرشماری این شهرستان از پیشرفت فیزیکی 25 درصد برخوردار است و در شش روز اول اجرای طرح 38407 نفر جمعیت این شهرستان سرشماری شده است.

بابلی با اشاره به اینکه هر مامور سرشماری در هرروز 15 خانوار اسلام آبادی را سرشماری کرده است،‌ افزود: در شهرستان اسلام آباد غرب علاوه بر اعضای ستاد 104 نفر مامور سرشماری، 28 نفر کارشناس گروه،27 نفر بازبین، 7 نفر کارشناس بازبین و 7 نفر کارشناس مسئول فنی و اجرایی کار سرشماری نفوس و مسکن را عهده دارند.

فرماندار اسلام آباد در پایان با اشاره به همکاری خوب مردم اسلام آبادغرب با ماموران سرشماری، گفت: برآورد می شود در سرشماری امسال، 39211 خانوار شهری و روستایی سرشماری شوند.

