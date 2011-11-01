محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد گفت: فساد مالی اخیر یک اتفاق بی سابقه در کشورمان بود که موجب سلب اعتماد مردم به سیستم بانکی شد.

وی با بیان اینکه تا به حال در طول تاریخ کشور استیضاح به این با اهمیتی نداشتیم، گفت: استیضاح های دیگری که در کشور مطرح شده بود هر کدام دارای اهمیت بود ولی به هیچ وجه راجع به از بین رفتن اعتماد مردم از سیستم بانکی نبوده است‌، بلکه وزرا مرتکب خطایی شده بودند و نمایندگان از آنها توضیح می خواستند و به گونه ای مشکلی در درون دولت بوده است اما این استیضاح با سایر موارد دیگر تفاوت اساسی دارد.



عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در هیچ زمانی به اندازه فعلی اتفاقی نیفتاده بود که اعتماد سوز باشد و متاسفانه هیچ کس هم حاضر نیست از بعد اداری و حقوقی برای بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی مسئولیت قبول کند.



دهقان با تاکید بر اینکه وزیر و مسئولان ما عمدتا شریک مفاسد نیستند، گفت: برای اینکه فردی مسئولیت بپذیرد، حتما نباید شریک فساد باشد. در زیر مجموعه یک مدیر تخلفات بی سابقه ای اتفاق افتاده و همانطور که در گزارش کمیسیون اصل نود قرائت شد مسئولان ارشد وزارتخانه و شخص وزیر در جریان اعطای تسهیلات خارج از قاعده به گروه امیر منصور آریا بوده اند.



نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: وزیر اقتصاد باید مسئولیت مدیریت نادرست خود را از ابتدا می پذیرفت و عذرخواهی می کرد، مجلس هم تا به حال معطل مانده بود تا وی استعفا دهد در حالیکه این اتفاق نیفتاد.



وی با تاکید بر اینکه نباید با اعتماد مردم بیش از این بازی کرد، گفت: مگر چند هزار میلیار تومان باید از سیستم بانکی به یغما می رفت تا این آقایان مسئولیت بپذیرند.



دهقان خاطرنشان کرد: برخی می گویند استیضاح به صلاح نیست در حالیکه باید بگوییم سه هزار میلیارد باید به چند هزار میلیارد تومان تبدیل میشد که استیضاح به صلاح باشد.



عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه هم اکنون لابی های سنگینی از سوی دستگاههای اجرایی، معاونان پارلمانی وزارتخانه ها ، مدیران بانک ها و برخی استانداران در حال انجام است گفت: معتقدم استیضاح وزیر اقتصاد منطقی است و رای 168 نماینده به گزارش کمیسیون اصل نود نشان داد نمایندگان تحت تاثیر لابی گری قرار نمی گیرند و مصمم هستند در سیستم بانکی تحول ایجاد شود.



وی در خصوص سرنوشت استیضاح گفت: سخنان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نقش زیادی در استیضاح خواهد داشت و نمی توان رای نمایندگان را پیش بینی کرد.