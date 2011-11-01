به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای دفاع مقدس با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و بهروز مینایی مدیر کل بازی‌های رایانه‌ای شب گذشته هشتم آبان ماه با اجرای محمد حسینیان در حوزه هنری تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مینایی ضمن عرض خیرمقدم به حاضران و تشکر از توجهی که به بازی‌های رایانه‌ای صورت گرفته است، گفت: سال گذشته موفق به رونمایی از بازی گرشاسب شدیم. گرچه تبیان با همکاری کانون پرورش فکری پیش از این بازی‌هایی در ژانر دفاع مقدس را رونمایی کرده بودند، اما گرشاسب از طیف بازی‌های مستقل بود.

وی افزود: آنچه ساخت این بازی را شایسته تر می‌کرد استفاده از موتور داخلی و به کارگیری نیروهای انسانی داخلی برای تولید این بازی بود که با وجود آن می توانیم ادعا کنیم بازی‌های تولید شده ما قابلیت رقابت با آثار خارجی را دارا است.

مینایی با اشاره به رونمایی از بازی‌های میرمهنا و سیاره دوم میترا اظهار کرد: تولید چنین بازی‌هایی به تربیت نیروهای انسانی مستقل می‌انجامد و از این حیث قابل تقدیر است. بازی شکست حصر آبادان که امروز رونمایی خواهد شد نیز به آزادسازی خرمشهر می‌پردازد و در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

مدیرکل بازی‌های رایانه‌ای یادآور شد: شاید بتوان به جرئت گفت به تصویر کشیدن این حماسه باشکوه تا به حال با این قوت حتی در فیلم‌ها و انیمیشن‌ها نیز وجود نداشته است و شکست حصر آبادان به نوعی موفق شده به دفاع مقدس ادای دین کند.

خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در ادامه با تقدیر از هرگونه پاسداشت و معرفی آثار فرهنگی اظهار کرد: یکی از حوزه هایی که باید در مقابل آن ایستادگی کرد بازی های رایانه‌ای است که به عنوان محصولی نافذ از سوی بیگانگان در راستای اشاعه تفکرات آن ها ساخته می‌شود.

وی افزود: به همین بهانه بازی‌های رایانه‌ای که تولید می‌شوند باید به مقابله با فضای مجازی حاکم بپردازد و در جهت دفاع از آرمان‌ها گام بردارد که در این زمینه من به وزارت ارشاد به دلیل اعمال ممیزی و نظارت درست بر بازی‌های رایانه‌ای بیگانه تبریک می‌گویم.

خاموشی با تاکید بر لزوم هدایت، نظارت و حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی یادآور شد: امیدوارم در سال های متمادی با بهره‌گیری از نیروهای جوان شاهد تولید بازی‌های رایانه‌ای بسیار خوبی باشیم و از طرفی معتقدم این بازی‌ها نباید فرهنگ زد و خورد را ترویج دهند، بلکه این عنصر تنها به عنوان نمک بازی استفاده شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: جبهه نظام لیبرال دموکرات در مقابل جبهه انقلاب اسلامی ایستاده است و ما با انتخاب مضامین درست باید آنها را هدفگیری کنیم. البته نکته قابل توجه، مدنظر قرار دادن تولید در کنار تقاضا است.

وی اظهار کرد: توجه داشتن به دغدغه توزیع و فروش در کنار مهم فرض کردن پروسه تولید، به ایجاد مشغله برای جوانان می‌انجامد. به این ترتیب که اگر تولید بازی‌های رایانه‌ای تامین‌کننده معاش آنها باشد، بی‌شک به افزایش تکنیک‌های ساخت آثار نیز توجه خواهد شد.

خاموشی با بیان اینکه در غیر این صورت حامیان پس از چند صباحی خسته شده و پا پس می‌کشند، اذعان کرد: با کنترل هزینه خواهیم توانست با همین محصولات بازار را تسخیر کنیم و در آینده نیز به عرضه بازی‌های با کیفیت‌تر اقدام کنیم. در این صورت می‌توان از دولت و وزارت ارشاد توقعی تخصیص بودجه کمی و کیفی را داشت.

در این مراسم ضمن رونمایی از چهار بازی رایانه‌ای نبرد خیبر، نبرد آلواتان، شکست حصر آبادان و چریک توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازندگان این آثار تقدیر شد.

نادر لطفی، علیرضا شعله ور، محسن فارسی، بابک مرزی و مریم لطفی سازندگان "نبرد خیبر"، اویس میرزا قیطاقی، محمد رضا مهدوی، محمد رضا باقی، فرشید رحیمی سازندگان "نبرد آلواتان"، حمید قادری، سیدمجید جلالیان، مرتضی عباس زاده، محمد سالمیان سازندگان "شکست حصر آبادان"، رضا رفیعی، مجید برزگر، وحید برزگر، کامران حیدری، میلاد قیاسی و حامد شفاهی سازندگان بازی رایانه ای "چریک" تقدیر شوندگان در این مراسم بودند.