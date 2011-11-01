به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در عرصه تئاتر و بخصوص جشنواره‌های تئاتری بدعتی تازه شکل گرفته است که طی آن دبیران جشنواره‌های مختلف تئاتری در کمترین زمان باقیمانده به برگزاری جشنواره معرفی می‌شوند. همچنین بودجه جشنواره‌ها نیز در دقیقه 90 پرداخت می‌شود و این امر برگزاری جشنواره‌ها را با مشکلات متعددی رو به رو می‌کند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز از جمله جشنواره‌هایی است که از این امر مستثنی نیست. این جشنواره که از آن به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های تئاتر ایران یاد می‌شود با مشکلات و معضلات فراوانی رو به رو بوده و هست. در دوره اخیر این مشکلات کمی بیشتر از گذشته بوده که پیش‌بینی می‌شود در روند برگزاری جشنواره هجدهم تأثیرگذار باشد.

جشنواره هجدهم تنها سه ماه مانده به زمان برگزاری دبیر خود را شناخت. این در حالی است که مدت زمان سه ماهه برای برنامه ریزی و فعالیت‌های هدفمند جهت برگزاری هر چه بهتر جشنواره‌ای بین‌المللی زمانی مناسب و کافی نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که تنها یک هفته مانده به برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، بودجه جشنواره هنوز پرداخت نشده است.

اگر قرار باشد پدر یک خانواده در هفته پایانی اسفندماه حقوق و مزایای عید نوروز خود را دریافت کند و در آن مقطع زمانی بخواهد خرید نوروزی خانواده را انجام دهد با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. اعضای خانواده نیز در چنین وضعیتی با مشکلات متعددی رو به رو می‌شوند.

حال وضعیت جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و شهرام کرمی دبیر آن نیز دست کمی از پدر یک خانواده در شرایط ذکر شده ندارد. وقتی بودجه یک جشنواره یک هفته مانده به برگزاری آن پرداخت نشده حاکی از آن است که دبیر و دبیرخانه جشنواره برای برنامه‌ریزی و انجام امور با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

گویا در بین متولیان تئاتر و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده برگزاری یک جشنواره امری سهل و آسان است و برنامه‌ریزی‌ها هم می‌توانند یک شبه انجام و اجرا شوند. گویا متولیان تئاتر به این نمی‌اندیشند که گروه‌های تئاتری نیز برای حضور در جشنواره نیاز به حمایت دارند که این حمایت‌ها از طریق تزریق بودجه انجام می‌شوند.

همواره مدیریت تئاتر ایران از تصمیم گیری در دقیقه 90 در رنج و عذاب بوده و گویا قرار نیست که به این زودی‌ها این معضل از میان متولیان تئاتر رخت بربندد.