اردوان نوسودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل نگاه ویژه دولت به بحث گردشگری و توریست در استان و با اهتمام ویژه استاندار کردستان، تکمیل و احداث چند طرح مهم گردشگری از جمله محور قشلاق به گریزه، ساماندهی حاشیه رودخانه سقز و نوسازی بافت قدیمی محله سرتپوله شهر سنندج در اولویت برنامه های عمرانی استان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در این راستا و به منظور تسریع در روند اجرای این طرح مهم عمرانی اخیرا با همکاری یک شرکت بین المللی نقشه جامع طرح های مورد اشاره تدوین و انتظار می رود که به زودی با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، شاهد آغاز عملیات اجرایی در راستای اجرای این پروژه ها در کردستان باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان عنوان کرد: طرح اقامتی، رفاهی و گردشگری محور قشلاق به گریزه با مساحت بیش از 500 هکتار، پروژه تفریحی و گردشگری توسعه حاشیه رودخانه سقز با مساحت 110 هکتار و همچنین مرمت و بهسازی اماکن تاریخی "هاجره خاتون" ، "مشیر دیوان" و "عمارت آصف " در محله سرتپوله شهر سنندج از مهمترین طرح های در دست اقدام است.

وی یادآور شد: تکمیل و احداث این طرح ها اثرات فراوانی بر ارتقای شاخص های گردشگری در سطح استان کردستان خواهد داشت و موجب می شود کردستان در منطقه غرب و در بین سایر استان های کشور کانون توجه گردشگران و مسافران در تمامی فصول سال قرار گیرد.

نوسودی اعتبار اولیه این طرح ها را بیش از 9 هزار میلیارد ریال پیش بینی کرد و گفت: متناسب با پیشرفت کار و در مراحل مختلف، اعتبار مورد نیاز نیز تامین خواهد شد.

وی در پایان گفت: مدت زمان اجرای این طرح ها سه تا پنج سال است و انتظار می رود با همکاری مسئولان استان و تلاش مهندسین شرکت طرف قرارداد طرح های مذکور در زمان مقرر به بهره برداری برسند.