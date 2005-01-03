علاوي بار ديگر از يك عمليات سوء قصد نجات يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، اين مسئول عراقي افزود:دراين انفجار به هيچ از نزديكان علاوي آسيبي نرسيد اما يك مسئول وزارت كشور عراق دراين زمينه گفت: بر اثر انفجار خودرو بمب گذاري شده در مقابل دفترحزب وفاق ملي عراق به رياست اياد علاوي نخست وزير موقت ، دستكم 2 عراقي كشته و 20 تن ديگر نيز زخمي شدند .

اين مسئول كه خواست نامش فاش نشود كشته شدن دوعراقي و زخمي شدن 20 تن ديگردراين انفجاررا تاييد كرد اما يك منبع مسئول ديگردروزارت كشور عراق دو تن از افراد كشته شده را ازنيروهاي پليس عراق اعلام كرد وگفت: درميان مجروحان 7 تن از نيروي پليس عراق ديده مي شود و احتمال افزايش شمار كشته ها زياد است .

اين انفجارساعت 45/9 دقيقه به وقت محلي در ميدان المنصور واقع در ميدان زيتون بغداد روي داد جايي كه مدخل اصلي دفتر حزب وفاق ملي عراق قرار دارد .

شاهدان عيني گفتند: به دنبال وقوع اين انفجار ترس و وحشت شماري از نيروهاي گارد ملي و نيروهاي امنيت عراق را فرا گرفت و آنها بي هدف اقدام به شليك تيرهوايي كردند .

دفتر جنبش وفاق ملي عراق كه درخيابان زيتون قرار دارد محل ساختمان روزنامه بغداد ارگان اين حزب و ساير ساختمان هاي دولتي عراق است كه تحت تدابير شديد امنيتي حفاظت مي شوند به طوري كه تعدادي ازمراكز ايست بازرسي دراين خيابان اوضاع را به شدت كنترل مي كنند.