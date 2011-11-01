به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا دوشنبه شب با برگزاری دو مسابقه در گروه C آغاز شد که طی آن تیم‌های ازبکستان و هند برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند. در نخستین دیدار این گروه تیم جوانان ازبکستان با نتیجه 3 بر صفر از سد پاکستان عبور کرد. "ابوسبک ماخستالی‌اف" در دقایق 23، 25 و 34 گل‌های تیم ازبکستان را به ثمر رساند.

در بازی دوم تیم جوانان هند که هدایت آن را یک مربی انگلیسی برعهده دارد، دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 3 بر یک از سد ترکمنستان عبور کرد. براندو فرناندز (40)، فلاجی (68) و آکاشتیپ سینگ (80) برای هند و میرناندو اورزابرد (65) برای ترکمنستان در این دیدار گل زدند.

در پایان دیدارهای روز نخست گروه C، تیم ازبکستان با 3 امتیاز و تفاضل گل 3+ صدرنشین شد، هند با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ در رده دوم قرار گرفت و تیم‌‎های ایران (بدون بازی)، ترکمنستان و پاکستان رده‌های بعدی را با خود اختصاص دادند.

برنامه ادامه دیدارهای گروه C از مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 11/08/90

* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ایران - هند، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران