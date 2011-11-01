به گزارش خبرگزاری مهر، من سیتی که صدرنشین لیگ برتر انگلستان است در حال حاضر در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا وضعیت خوبی ندارد. این تیم چهارشنبه شب در گروه A رقابت‌ها در زمین ویارئال اسپانیا با این تیم دیدار خواهد کرد. شکست در این دیدار چه بسا باعث حذف تیم پرمهره من سیتی از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شود.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و لیون فرانسه در گروه D برگزار خواهند کرد. رئال با یک تساوی هم به دور بعدی رقابت‌ها صعود خواهد کرد.

برنامه و جدول کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

* بایرن مونیخ آلمان - ناپولی ایتالیا

* ویارئال اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بایرن مونیخ 3 2 1 - 7 2- ناپولی 3 1 2 - 5 3- منچسترسیتی 3 1 1 1 4 4- ویارئال 3 - - 3 -

گروه B:

* اینتر ایتالیا - لیل فرانسه

* ترابوزان اسپور ترکیه - زسکا مسکوی روسیه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- اینتر 3 2 - 1 6 2- زسکا مسکو 3 1 1 1 4 3- ترابوزان 3 1 1 1 4 4- لیل 3 - 2 1 2

گروه C:

* بنفیکای پرتغال - باسل سوییس

* منچستریونایتد انگلستان - اتلول رومانی

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1-بنفیکا 3 2 1 - 7 2- منچستریونایتد 3 1 2 - 5 3- باسل 3 1 1 1 4 4- اتلول 3 - - 3 -

گروه D:

* آژاکس هلند - دیناموزاگرب کرواسی

* لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا