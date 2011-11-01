سفیر ایران در بیروت با همتای روسی و ترک خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره مطبوعات سفارت ایران در بیروت، "غضنفر رکن‌آبادی" دیروز عصر با "الکساندر زاسیبکین" سفیر روسیه در در لبنان ملاقات کرد. در این دیدار سفیر روسیه ضمن تبادل نظر درخصوص آخرین تحولات منطقه، نظام سوریه را دارای توانایی کافی برای عبور از مشکلات داخلی خود دانست و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر گامهای عملی برای بازگشت ثبات به آن کشور برداشته شود.



سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به بهبود چشمگیر اوضاع در سوریه و تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تحقق خواسته‌های اصلاح طلبانه مردم سوریه به رهبری بشار اسد، توسل توطئه‌گران خارجی به تحریمهای خارجی و تحمیل فشارهای اقتصادی را نشانه ناامیدی آنان از تحریکات داخلی و بی‌نتیجه بودن سرمایه‌گذاری سیاسی، نظامی و رسانه‌ای دشمنان مقاومت علیه نظام سوریه توصیف کرد.



همچنین سفیر کشورمان امروز در ملاقات جداگانه‌ای با همتای ترکیه‌ ای خود، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت کشته شدن صدها تن از شهروندان آن کشور در زلزله اخیر، آخرین تحولات منطقه را نیز مورد تبادل نظر قرار داد.