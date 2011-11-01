رضا شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برقی شدن خطوط ریلی در کشور نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است، عنوان کرد: شرکت ایرانی "فراب" که تجربیات خوبی در پروژه های نیروگاهی در کشور دارد به عنوان سرمایه گذار مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه برقی شدن بافق - بندرعباس از طریق BOT انجام می‌شود، افزود: برای اولین بار در کشور است که مسیری با این وسعت برقی می‌شود ضمن اینکه از روش BOT که برای اولین بار است در صنعت ریلی کشور اجرا می‌شود بهره گرفته می شود.

مدیرکل راه آهن هرمزگان اظهارداشت: تفاهم نامه سرمایه گذاری طرح با شرکت فراب به امضا رسیده و پیوستها توسط شرکت راه آهن کشور آماده است و به زودی موافقت نامه به امضا خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پروژه دو خطه شدن مسیر بافق - بندرعباس بهمن ماه امسال بهره برداری خواهد شد، افزود: عملیات180 کیلومتر از مسیر باقی مانده است که 60 کیلومتر وارد مدار شده و 120 کیلومتر باقی مانده دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

شاکری با بیان اینکه تسریع در اجرای این طرح از مصوبات دور دوم سفر هئیت دولت به هرمزگان است، افزود: 48 میلیون یورو برای ادامه این مسیر اختصاص یافته است.

وی گفت: هم اکنون سرعت قطارهای این مسیر110 کیلومتر است و با بهره برداری از این خط می توان از قطارهای مسافری تندرو با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت استفاده کرد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان عنوان کرد: ظرفیت کنونی جابه جایی ترانزیت خطوط منتهی به بندرعباس سالانه 16 میلیون تن است که با اتمام پروژه دو خطه شدن این ظرفیت تا 35 میلیون تن و برقی شدن مسیر بافق بندرعباس این ظرفیت را تا 60 میلیون تن افزایش خواهد داد.