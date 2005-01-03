دانشگاه اميركبير در رشته مديريت فناوري اطلاعات پزشكي به صورت الكترونيكي دانشجو مي پذيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، رشته مديريت فن‌ آوري اطلاعات پزشكي گرايش جديدي از رشته مهندسي پزشكي است كه از اسفند سال جاري در دانشگاه صنعتي اميركبير دانشجو مي پذيرد.



فارغ‌ التحصيلان كيله رشته ‌هاي مهندسي و همچنين گرايش هاي مصوب رشته مديريت و فارغ‌ التحصيلان رشته‌هاي دكتراي حرفه ‌اي رشته‌ هاي پزشكي، دندان‌ پزشكي، داروسازي، دامپزشكي همچنين فارغ ‌التحصيلان كارشناسي رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي، پرستاري، اعضا و اندامهاي مصنوعي و وسايل كمكي، فيزيوتراپي، بهداشت (با گرايشهاي مختلف)، مدارك پزشكي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، بيوفيزيك، راديولوژي، اداره امور بيمارستان ها‌ و تغذيه قادر به شركت در امتحان ورودي اين رشته هستند.

نحوه ارزيابي متقاضيان در مرحله اول براساس معدل دوره كارشناسي (يا دكتراي حرفه‌اي) آنها با توجه به دانشگاه محل تحصيل و در مرحله دوم براساس آزمون استعداد و هوش تحصيلي و زبان خواهد بود. راه ‌يافتگان به دوره مجازي مديريت فن آوري اطلاعات پزشكي از اسفند ماه مطابق برنامه آموزشي دانشگاه تحصيلات خود را آغاز خواهند كرد.