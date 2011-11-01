به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم به قلم ندا نوبخت به رشته تحریر درآمده و روایتگر داستان زندگی پسری 8 ساله به نام جاوید است که به دلیل مشکلات بسیار تصمیم می‌گیرد از خانه فرار کند اما به طور اتفاقی با موجودی فضایی همراه می‌شود که...

مسعود کرامتی،‌ محمد مهدی احدی، بهروز پیروزان، حمیدرضا میلاد، آریا خسروی، ‌حنانه احدی، علی جاوید فر، حسین شکوهی،‌ محمود شاه رفیعی و سیامک ادیب در این تله فیلم به ایفای نقش پرداختند.

تیتراژ این فیلم به صورت انیمیشن طراحی شده و در بخش‌هایی از "یه روز ابری بدون باران" از جلوه‌های ویژه کامپیوتری نیز استفاده شده است. این فیلم از شبکه دو پخش می‌شود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرهاد مافی، دستیار تهیه کننده: سعید نقدزاده، دستیار کارگردان و برنامه ریز: فرزاد رحمانی، مدیر تولید: مهدی حیدری، صدابرداری: سیامک نیازی، تدوین: سید محمدرضا خاتمی، آهنگساز: ناصر شکرایی، چهره پردازی: علی شادکامی، صداگذار: مرحوم علی رحیم پور، طراح صحنه و لباس: محمد خداوردی.