به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه اسیدپاشی اردبیل "سیما" زنی که در آستانه جوانی است و 18 سال بیشتر ندارد، به همراه دخترش "سما" حدود یک ماه پیش در مراجعه به منزل و پیش چشم ده ها شهروند از سوی یکی از خواستگاران سابق خود قربانی اسیدپاشی شد و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

در این حادثه سیما از ناحیه دو دست تا آرنج و شانه ها و تمام صورت دچار آسیبهای جدی شد که هنوز تحت درمان و عملهای متعدد است. همچنین دو تن از همسایه ها نیز در زمان کمک به مصدوم دچار سوختگی شدند که آمار این جنایت را به چهار نفر افزایش داد.

عامل این حادثه نیز در همان روزهای اول وقوع جرم در حال فرار از مرز شهرستان بیله سوار در شمال استان اردبیل به کشور جمهوری آذربایجان دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

این در حالی است که با وجود پیگیریهای مکرر شاکیان پرونده برای صدور سریع حکم هنوز این موضوع در کاغذ بازیهای اداری و قضایی محصور مانده و تا به امروز حکمی برای مجرم صادر نشده است.

حکم متهم تا یک ماه دیگر صادر می شود

برادر سیما رحیمی قربانی این حادثه در گقتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای مکرر این پرونده اظهار داشت: با گذشت یک ماه از این حادثه، با مراجعه به مراجع قضایی اعلام شده که دادستان در حال بررسی پرونده و در مرحله جمع آوری اطلاعات و مدارک بوده و تا یک ماه دیگر حکم متهم صادر خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه به نظر می رسد با روند فعلی تا یک ماه دیگر نیز حکمی صادر نخواهد شد، اضافه کرد: قوه قضائیه بر ضرورت برخورد قاطع و سریع قضات و دادگاه ها با جرایم خشن و غیرانسانی تاکید کرده است، اما این پرونده اگر بخواهد بیش از این طول بکشد قبح اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

وی از طرح جزئیات پرونده و موشکافی در میزان خسارت وارده خبر داد و گفت: تلاش نیروی انتظامی در خصوص پیگیری پرونده قابل قبول بوده و امیدواریم دستگاه قضایی نیز در مرحله دادرسی با قاطعیت و به سرعت به این پرونده که خانواده ای را قربانی خود کرده است، برخورد کند.

رحیمی افزایش جرایم خشن از جمله اسید پاشی را به علت ضعفهای، فرهنگی، آموزشی و حکمهای نامتناسب و یا بخشش قربانی برشمرد و از طرف خانواده آسیب دیده خواهان شدیدترین حکم برای مجرم شد.

گفتنی است تلاشهای خبرنگار "مهر" برای پیگیری وضعیت این پرونده و گفتگو با متهم بی نتیجه ماند و هیچ یک از مسئولان دستگاه های نظامی و قضایی حاضر به گفتگو در این زمینه نشدند.

حداقل چهار عمل دیگر برای قربانی ضروری است

علاوه بر این برادر سیما رحیمی در خصوص وضعیت کنونی خواهرش که دربیمارستان تبریز یستری است، ابراز داشت: وی هم اکنون تحت مراقبتهای ویژه و رسیدگی روزانه قرار دارد و تاکنون یک عمل جراحی نیز بر روی صورت وی انجام شده، اما به گفته پزشکان برای کاهش آسیب دیگی حداقل چهار عمل دیگر نیاز است.

رحیمی با اشاره به شدت آسیبهای وارده به صورت، دستها و گردن خواهرش تصریح کرد: به علت سوختگی عمیق بافتهای صورت پزشکان از بافتها و پوست بازو یا ران سیما برای پیوند زدن به صورت وی استفاده می کنند.

وی آسیبهای وارده را جدی و بهبود وضعیت نسبی و قطعی سیما را منوط به سپری شدن زمان طولانی دانست.

برخورد قاطع؛ مهمترین خواسته شهروندان

باید اذعان داشت که در حال حاضر علاوه بر نگرانیهای عمومی، آسیب وارد شده بر آرامش روانی جامعه و ترس از گسترش اینگونه جرائم خشن و غیرانسانی با چنین ابعاد گسترده ای توجه شهروندان را به نحوه برخورد مراجع قضایی با پرونده "سیما" به خود متمرکز کرده است.

چنانچه بسیاری از شهروندان اردبیلی با انتقاد از نبود قانون قاطع در برخورد با جرم اسید پاشی جلوگیری از تکرار این حوادث در جامعه را مهمترین هدف دستگاه قضایی در برخورد با این پرونده می دانند.

این عده اعتقاد دارند که نباید پرونده های اینچنینی را با پرداخت دیه از سوی متهم مختومه کرد، بلکه باید با در نظر گرفتن تاثیر جسمی، روحی و روانی این حادثه که تا آخر عمر قربانی را همراهی می کند، این پرونده بررسی شود.

تکرار سریالی اسید پاشی کشور در شهر اردبیل که در بین سایر استانهای کشور رتبه اول را به لحاظ امنیت داراست، زنگ هشداری به مسئولان امنیتی و قضایی این استان با تدبیر و بررسی حادثه از ابعاد مختلف ریشه این حوادث را خشکانند.

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عکس: وحید مقدم، مهسا جمالی