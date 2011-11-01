به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های ادبی حافظ خوانی با حضور حسین صادقی تهرانی مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه و مولف کتاب «فسون و فسانه» و جمعی از حافظ دوستان و علاقه‌مندان به شعر و ادب روزهای دوشنبه 23 و 30 آبان و 21 آذر از ساعت 10:30صبح تا 12 ظهر در سالن فرهنگ فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.

در این نشست‌های ادبی و عرفانی علاوه بر غزل‌خوانی دیوان حافظ، تفسیر و شرح غزل‌ها با رویکردی بدیع انجام می‌شود.

عموم شهروندان و علاقه‌مندان می‌توانند در این نشست‌ها در فرهنگسرای ملل واقع بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند.