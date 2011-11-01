به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عماد حسینی صبح امروز سه شنبه در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی به عنوان موافق استیضاح سخن گفت .

نماینده مردم قروه با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد در فساد اخیر در ایجاد وظایف سیاستی و نظارتی به درستی عمل نکرده بود و این از عوامل اصلی سو استفاده بزرگ بانکی بود، گفت: در فساد مالی اخیر ثلث واردات برای ذخیره کالاهای اساسی در اختیار گروه امیر منصور آریا قرار گرفته بود و متاسفانه هیچ مزایده ای هم برگزار نشده بود در حالی که باید بر اساس قانون مناقصات این گونه مزایده ها اعلام عمومی شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر شمس الدین حسینی بعد از سکانداری وزارت اقتصادی سیستم های هوشمند را به خوبی راه می انداخت شاهد چپاولگری گروهی از اموال ملت نبودیم گفت: متاسفانه وزیر اقتصاد به موارد قانونی نیز به درستی عمل نکرد ، در حالیکه اعتبارسنجی درست افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند یکی از شاخصه های مهم است و عدم اعتبارسنجی درست گروه امیر منصور آریا یکی از دلایل کلاهبرداری اخیر بود.

نماینده مردم قروه در مجلس تصریح کرد: وزیر اقتصاد در انجام وظایف با بانک مرکزی مشترک است و به همان اندازه که بانک مرکزی برخی قصورها را انجام داد وی نیز مقصر است چرا که اگر رویه تبادل ال سی در یک سامانه یکپارچه متمرکز شده بود امکان تخلف وجود نداشت.

وی با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد گفت: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد به فضای امن اقتصادی و دسترسی آزاد به تراکنش های مالی دولت نیاز دارد در حالی که حسینی نتوانسته است این موارد را تحقق ببخشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه وزارت اقتصادی و دارایی هم اکنون فاقد سامانه های نظارتی یکپارچه است گفت: متاسفانه هم اکنون نظارت بر سامانه اصلی بانکها به دست متخصصین داخلی نیست که وزیر اقتصادی باید در این خصوص پاسخگو باشد. چرا که اثر بهره گیری از سامانه های غیر بومی می تواند این گونه فساد ها را به بار بیاورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: شمس الدین حسینی قطعا قبول دارد که بر اساس قانون مسئول تحول بانکی در کشور است تعلل وی در این موضوع از عوامل موثر در فساد مالی اخیر است که ما معتقدیم باید به دلیل همین تعلل باید استیضاح صورت بگیرد.