به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی در نشست بررسی نیازهای بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 91 با اشاره به افزایش بودجه سازمان امور دانشجویان کشور، تاکید کرد: بودجه سازمان امور دانشجویان که در حال تشکیل است باید از وزارت علوم جدا شده و ردیف مستقلی جهت تسهیلات امور دانشجویی به آن اختصاص داده شود.

وی افزود: هزینه های مربوط به جذب دانشجوی بورسیه داخل و خارج از کشور و توسعه آن، توسعه نیروی انسانی و هماهنگ کردن نیازهای دانشجویی در قالب تشکیلات سازمان جهت امور رفاهی دانشجویان، از جمله هزینه هایی است که باید در ردیف مستقل به آن پرداخته شود.

ملاباشی با اشاره به نحوه پرداخت ردیف بودجه سازمان امور دانشجویان، گفت: بخشی از این بودجه توسط وزارت علوم پرداخت می شود و بخش دیگر آن باید در اجرای مفاد برنامه پنجم توسعه دیده و لحاظ شود.

معاون وزیرعلوم همچنین با ذکر مبالغ هزینه های برآورد شده این سازمان، خاطر نشان کرد: امورعمرانی، تجهیزات و ماشین آلات تربیت بدنی، کمک هزینه دانشجویان دوره دکتری خارج و داخل کشور، هزینه های مربوط به مشاوره دانشجویان و پیگیری ویژه سلامت جسمی و روحی آنان و تسری این بخش به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری، کمک هزینه و تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر و فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان از دیگر بخشهای سازمان امور دانشجویان است که باید ردیف مستقل بودجه به آنها اختصاص پیدا کند.