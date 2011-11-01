دفاع از حقوق کارگران در رأس وظایف شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین گفت: شهرداری تبریز به عنوان کارفرمای اصلی و قانونی کارگران خدماتی، دفاع از حقوق آنان به ویژه کارگرانی که به هر عنوانی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته اند وظیفه و رسالت ذاتی خود می داند و پیش از هر فرد یا نهاد نظارتی در پیگیری و حل مشکلات احتمالی در حوزه کارگران خدماتی و احقاق حق آنان حساس، کوشا و پیشقدم است.

وی نظارت جدی بر روند به کارگیری و اداره نیروهای خدماتی در مجموعه شهرداری، پیگیری و نظارت بر پرداخت به موقع و مرتب حق و حقوق و مزایای کارگران و در مقابل آن برخورد جدی با نیروها و پیمانکاران متخلف را از جمله اولویت های مدیریتی ابلاغی در مجموعه شهرداری تبریز برشمرد.

نوین در عین حال از مدیران شهرداری تبریز خواست به منظور احقاق حق کارگران و نیروهای خدماتی نسبت به تقویت و افزایش سطح نظارت های خود توجه جدی داشته باشند.