سه هزار شلتوک برنج از اراضی مشکین شهر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسول زاده شامگاه دوشنبه، در جریان بازدید از اراضی برنج مشگین شهر با بیان اینکه برداشت برنج ازشالیزارهای این شهرستان پایان یافت، اظهار کرد: درسال زراعی جاری 80 هکتار از اراضی شهرستان به کشت برنج اختصاص داشت.

به گفته وی در دو دهه اخیر سطح زیرکشت برنج از یک هزار هکتار به 80 هکتار کاهش یافته است و به همین دلیل میزان برداشت برنج نسبت به سال گذشته نیز کاهش نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر علت آن را تخصیص نیافتن حق آبه به موقع از سد ستارخان اهر در بالا دست شالیزارهای مشگین شهر عنوان کرد.

رسول زاده عنوان کرد: شالیزارهای شهرستان مشگین شهر در حاشیه رودخانه مشگین چای، اهر چای و دره رود واقع شده و ارقامی از قبیل هاشمی، گرد محلی و چامپا در این شالیزارها کشت می شود.



