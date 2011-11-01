زمانی برای مستی اقتصادهای غیر آتلانتیکی

بحران مالی و پولی یکی از مهمترین مسائلی است که دولت ملت ها و یا بلوک های سیاسی در دوران حیات خود با آن روبرو می شوند. بحران مالی یورو امروز یکی از مهمترین دغدغه سران و مقام های اتحادیه اروپا و آمریکا بشمار می رود. به لحاظ بهم پیوستگی سیستم های مالی و اقتصادهای جهانی بویژه دو سوی اقیانوس اطلس به هم دیگر، بحران در هر دو سوی این اقیانوس بدون تردید طرف دیگر را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.

گرچه آمریکا خود با بحران بیکاری و شکاف طبقاتی روبروست، اما پیوستگی سیستم های مالی این کشور با اروپا از زمان "طرح مارشال" به این سو بحران مالی در منطقه یورو می تواند این کشور را هم تحت تاثیر مضاعف قرار دهد.



منطقه مالی یورو یا پول واحد اروپایی در ژانویه سال 2002 پا به عرصه وجود گذاشت. همگرایی اقتصادهایی که به لحاظ توان مالی و رقابتی و حتی زیر ساخت صنعتی تقارنی با هم نداشتند در ابتدا مشکل به نظر می رسید، اما پس از سپری شدن چند سال یورو به یکی از پشتوانه های ارزی بانک های مرکزی جهانی تبدیل شد و 30 درصد از ذخایر ارزی جهانی را در کنار 60 درصد دلار بخود اخنتصاص داد. اما با گذشت زمان به نظر می رسید تجربه یورو آنگونه هم که نشان می داد موفقیت آمیز نبوده است. به این دلیل که اقتصادهای ضعیف در منطقه یورو شروع به قرض گرفتن از قدرتهای مالی برتر اتحادیه کردند و با بالا رفتن هزینه های دولتی در کشورهای قرض گیرنده آنها توان پرداخت بدهی های خود را از دست دادند. این بحران سبب شده تا بحران مالی در منطقه یورو معضلی بزرگ به نظر جلوه کند. در آخرین نشست دولتهای ثروتمند اروپایی 100 میلیارد بدهی یونان را بخشیدند تا بتوانند خود و بانک های اروپایی را از این بحران نجات دهند.



نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یکی از آخرین اظهارت خود خبر خوشی را نداد و گفت که فرانسه در سال آینده بیش از یک درصد رشد اقتصادی نخواهد داشت. همین مشکل برای آلمان نیز مترتب است و بزرگترین اقتصاد اروپا گرچه وضعیت اشتغال بهتری دارد اما به نظر می رسد رشد اقتصادی خوبی در سال آتی را تجربه نخواهد کرد.



این بحران در کنار شکاف طبقات و بیکاری در آمریکا سبب شده تا دو سوی اقیانوس اطلس یکی از بدترین دوران اقتصادی را خود را تجربه کنند، اما این درحالی است که اقتصادهای پیرامونی درشرق آسیا، آمریکای لاتین و منطقه روسیه تقریباً دوران درخشانی را طی کنند. بدور از هیاهوی این بحران به آرامی مسیر ترقی خود را بپیمایند.



برزیل، هند، چین، روسیه و در کنار آنها ژاپن، کره جنوبی و حتی استرالیا این روزها از بحران فلج کننده اقتصادی دور هستند و همین مسئله می تواند آینده وزن اقتصادی را از دو سوی اقیانوس اطلس به حوزه های جدید منتقل کند.

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حسین امیری