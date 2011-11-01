به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفایی صبح سه شنبه در جلسه شورای نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گفت: کاروانهای راهیان نور در چند سال اخیر بخوبی توانسته ارتباط معنوی دانش آموزان با مناطق عملیاتی را فراهم کند و موجب تقویت روحیه معنوی در آنها شود.

وی افزود: اعزام دانش آموزان در قالب کاروان راهیان نور درس عملی دفاعی است و می تواند نگاه آنها را به ارزشها تثبیت کند.

حجت الاسلام مصطفایی اظهارداشت: زائران با حضور روحانیون در این کاروان‌ها ضمن طرح سئوالات شرعی خود، با شرکت در نمازهای جماعت و نشستهای اخلاقی که در مناطق عملیاتی جنوب برگزار می شود به تقویت روحیه معنوی این حرکت فرهنگی کمک کرده اند.

وی تصریح کرد: اعزام طلاب در قالب کاروانهای راهیان نور امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و تلاش سازمان بسیج طلاب همواره در راستای ایجاد فضای معنوی در کاروانهای راهیان نور بوده تا تمامی زائران بتوانند در این اردو‌ها استفاده لازم را ببرند.

مسئول بسیج طلاب استان قزوین با ارایه گزارشی از اعزام روحانیون به مناطق عملیاتی تصریح کرد: از تمامی طلاب و روحانیون که در حوزه‌های علمیه قزوین مشغول تحصیل هستند درخواست می شود تا این سازمان را در اجرای هرچه بهتر ماموریت بزرگی که در کاروان راهیان نور دارد یاری کنند.

وی گفت: داوطلبان می توانند با مراجعه به سازمان بسیج طلاب قزوین ثبت نام کرده و به مناطق عملیاتی اعزام شوند.

