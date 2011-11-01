به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد اظهار داشت: استان فارس با برخورداری از شرایط اقلیمی و آب و خاک مناسب، استعداد بالقوه ای در تولید ارقام زیتون دارد که همین امر سبب شده تا از سالهای گذشته توسعه باغات زیتون در نظر قرار گیرد.

وی افزود: از سال 77 تاکنون توسعه باغات زیتون رشد قابل ملاحظه ای داشته و هر ساله حدود یک هزار و 500 تا دو هزار هکتار باغ در فارس احداث شده چنانچه تا پایان سال گذشته میزان سطح باغات زیتون استان به 12 هزار هکتار رسید که از این سطح هفت هزار و 600 هکتار آن به مرحله باروری رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: هم اکنون زیتون در 19 شهرستان استان کشت می شود که شهرستان شیراز با سطحی حدود پنج هزار و 335 هکتار بیشترین و فراشنبد با 26 هکتار کمترین میزان سطح زیر کشت زیتون را دارند.

خرد با بیان اینکه میزان تولید روغن از ارقام روغنی زیتون استان 12 تا 15 درصد است، عنوان کرد: تاکنون 12 هکتار باغات مادری به منظور تهیه اندام تکثیری احداث شده و حدود چهار هزار بهره بردار در استان باغدار زیتون ستنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تولید محصول زیتون در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته هشت هزار و 500 تن زیتون تولید شده که از این میزان سه هزار و 910 تن زیتون روغنی و چهار هزار و 590 تن زیتون کنسروی با میانگین عملکرد یک هزار و 500 کیلوگرم در هکتار بود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس سطح زیر کشت زیتون در سال جاری را نیز 13 هزار و پنج هکتار عنوان کرد و افزود: در سال گذشته نیز 12 هزار و 905 هکتار(شش هزار و 447 هکتار غیر بارور و شش هزار و 458 هکتار بارور) به کشت این محصول اختصاص یافت.

خرد با اشاره به اینکه استان فارس هم اکنون به لحاظ سطح زیر کشت زیتون در کشور حائز مقام دوم است، بیان کرد: همچنین در میزان تولید این محصول نیز دارای رتبه سوم کشوری است.

وی یادآور شد: با توجه به اقدامت انجام شده در خصوص کشت ارقام مناسب امید بخش، تغذیه، آبیاری مناسب و.. موفق شدیم در سال جاری به تواید 30 تن زیتون در هکتار دست بیابیم که در مقایسه با میانگین عملکرد استان که 1.5 تن در هکتار است می توان چشم اندازامید بخشی را برای رشد و تولید این محصول تصور کرد.