به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی آبانماه به مبلغ 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از ساعت 8 صبح امروز سه شنبه قابل برداشت شده است.

مبلغ یارانه نقدی مرحله نهم نسبت به مراحل قبلی تغییری ندارد. یارانه نقدی تاکنون در 8 مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، پرداخت یارانه نقدی از دی ماه سال گذشته آغاز شده است که مربوط به یارانه نقدی 10 ماه بوده است.

از مبلغ 45 هزار و 500 تومان، 5 هزار تومان مربوط به یارانه نان و 40 هزار و 500 تومان برای یارانه انرژی است.

با توجه به شلوغی و ازدحامی که در زمان واریز یارانه نقدی همزمان با واریز حقوق در پایان ماه در بانکها و مقابل خودپردازهای بانکی مشاهده می شد، براساس تدابیر صورت گرفته مقرر شد که یارانه نقدی در هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

