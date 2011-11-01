به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت اخیرا جزئیاتی از گزارش سالانه موسسه پژوهشهای امنیت داخلی رژیم اسرائیل را که مقرر است به زودی نسخه کامل آن منتشر شود را افشا کرده است.



در این گزارش به وضعیت پریشان رژیم صهیونیستی در منطقه از آغاز سال 2011 که بتدریج با از بین رفتن هم پیمانان منطقه ای اسرائیل همراه بوده اشاره شده و تاکید شده که با وجود این تحولات مقاومت همچنان ثبات خود را حفظ کرده است.



مهمترین نکاتی که در گزارش این موسسه راهبردی صهیونیستی به آن اشاره شده این است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون رژیم اسرائیل هرگز در حالت ثبات و آرامش قرار نداشته که با استفاده از آن بتواند اهداف استراتژیک منطقه ای خود را محقق کند.



در این گزارش تاکید شده مهمترین باخت استراتژیک تل آویو سرنگونی رژیم مبارک در مصر بوده که اسرائیل را درون تونلی وارد کرده که نمی تواند آخر آن را پیش بینی کند.



موسسه پژوهشهای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید می کند: با حفظ ثبات ایران، سوریه و مقاومت لبنان و فلسطین (محور مقاومت) نیز می توان گفت عواقب دگرگونی شرایط مصر برای اسرائیل بیشتر می شود. در همین راستا "عاموس گلعاد" مسئول امور سیاسی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی معتقد است که اولویت کنونی تل آویو باید در مهار ایران خلاصه شود. چرا که تمامی عواقب و خطرات ناشی از بیداری منطقه که اسرائیل را تهدید می کند با هدف قرار دادن نظام ایران، نظام سوریه و مقاومت لبنان و فلسطین کاهش پیدا می کند.



در گزارش سالانه موسسه پژوهشهای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی آمده است: وضعیت استراتژیک اسرائیل در برابر خطر مزدوج قرار گرفته که طی آن با فروپاشی رژیمهای همپیمان آمریکا در منطقه و در عین حال افزایش توان و ثبات محور مقاومت روبرو هستیم.



در ادامه این گزارش به فشارهای تل آویو علیه واشنگتن اشاره شده و آمده است: هدف از تمرکز اسرائیل بر ضعفهای منطقه ای آمریکا، در تلاش برای کشاندن آمریکا به مواجهه نظامی با ایران و عدم عقب نشینی نظامیانش ازعراق مرتبط است در منطقه ای که تل آویو همواره خواستار حضور بیشتر نظامیان آمریکایی جهت تامین امنیت شکننده خود بوده است.



بنابر این گزارش، توقف مذاکرات سازش، بیداری منطقه و ضعف شدید ایالات متحده در منطقه همگی از عواملی است که اسرائیل را به سوی فاجعه بزرگ سوق می دهد. این در حالی است که کشورهای عربی به ویژه مصر هرگز به سازش با اسرائیل تن نمی دهند و همچنان بر لغو پیمان کمپ دیوید تاکید دارند.



در این گزارش همچنین به مسئله توافق تبادل 1027 اسیر فلسطینی با "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی اشاره شده و آمده است: این توافق روحیه فلسطینیان را در غزه و کرانه باختری بالا برد و هم اکنون آنان به طور جدی تر احساس می کنند که مقاومت بهترین راه در برخورد با اسرائیل است. از سوی دیگر شرایط کنونی مقاومت فلسطین در نوارغزه باعث شده اسرائیل در انجام هرگونه اقدامی علیه این منطقه بارها به بازنگری در راهبردهای خود بپردازد.