به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان با تاکید بر ارتقاء شاخص های فرهنگی در این استان، اظهار داشت: پرداختن به امر فرهنگ و کتابخانه های استان امری مهم و ضروری است و توسعه این بخش زیربنای ارتقاء شاخص های فرهنگی در کردستان است.

وی با اشاره به اینکه بحث کتاب و کتابخوانی در استان کردستان روند رو به رشدی دارد، گفت: برای ساخت کتابخانه مرکزی در استان به 13 میلیارد تومان نیاز است که انتظار می رود از محل ردیف های ملی و استانی این اعتبار تامین و زمینه برای ساخت کتابخانه مرکزی فراهم شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه کل اعتبارات فرهنگی استان در سال گذشته 23 میلیارد تومان بوده است، گفت: ساخت کتابخانه مرکزی از پروژه های مهم استان است که نیازمند اعتبارت بیشتر از ردیف های ملی است.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ساخت کتابخانه در دیگر شهرستان ها و روستاهای استان کردستان تاکید کرد و گفت: در شهرستان دهگلان به دلیل وضعیت این منطقه نیاز است که در بحث فرهنگی تلاش مستمری انجام شود و با توسعه کتابخانه ها می توان در این بخش برنامه های بهتری را اجرایی کرد.

وی بر اطلاع رسانی برنامه های هفته کتاب در استان کردستان در راستای جلب مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان تاکید کرد و یادآور شد: به منظور آشنایی مردم با برنامه های و حضور آنها نیاز است که اطلاع رسانی گسترده ای در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

حسن زاذه با تاکید بر این مهم که باید توسعه فرهنگی استان یکی از اولویت های کاری و اساسی مسئولان در کردستان باشد و افزود: بر اساس مصوبه سفر استانی هیئت دولت اعتبار بالغ بر 9 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به احداث کتابخانه ها در شهرستان ها اختصاص داده شده است.