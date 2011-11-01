به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش نرخ دلار در بازار اصلی و فرعی، هجوم دلالان و سفته بازان به بازار ارز آغاز شد، به طوریکه از صبح امروز صف های طولانی در مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده است.

صرافی های بانکی به ویژه صرافی های بانکهای ملی و ملت در خیابان فردوسی که مرکز خرید و فروش انواع ارز و دلار است، از ساعتهای آغازین روز جاری شاهد تشکیل صف های طولانی و ازدحام جمعیت مقابل درب های خود هستند.

این در حالی است که دلار عرضه شده به صرافی های مجاز توسط صرافی های بانکی در روز جاری 1280 تومان است که این نرخ در روز گذشته نیز اعمال می شد، براین اساس نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافته است.

در همین حال فعلا محدودیت فروش ارز به میزان 2000 دلار به هر متقاضی دارای پاسپورت و بلیط اعمال می شود. بانک مرکزی نیز امروز نرخ دلار بانکی را 1085 تومان با روندی افزایشی تعیین کرده است، این نرخ دیروز 1077 تومان بوده است.

لازم به ذکر است که نرخ دلار در بازار آزاد روز گذشته 1305 تومان بود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی سیاست یکسان سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی را موفقیت آمیز نمی دانند. هرچه نرخ دلار توسط بانک مرکزی افزایش می یابد بازار آزاد هم نسبت به آن واکنش نشان داده و نرخها بالا می رود.

بانک مرکزی در تاریخ 18 خردادماه جاری سیاست یکسان سازی نرخ ارز دلار را در بازار آغاز کرد. محمود بهمنی چندی پیش در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با وجود اجرای سیاست یکسان سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی، اما هنوز نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد با یکدیگر اختلاف دارد؟ گفته است: منتظر نتیجه اجرای برنامه های ارزی خود در بازار هستیم.

این در حالی است که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی را موفقیت آمیز می دانند.

اصغر ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد هم به مهر گفته است: اعمال و اعلام سیاستهای ارزی برعهده بانک مرکزی است، طبیعی است برای از بین بردن اختلاف قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی سیاستهایی را در مقاطعی اعلام می کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی این سیاستها را تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهد، تصریح کرده است: به نظر می رسد که سیاست یکسان سازی نرخ ارزی که توسط بانک مرکزی تا کنون اعمال شده است نتیجه خیلی منفی نداشته است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، اعمال سیاستهای بهینه تری در کنار سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی الزامی به نظر می رسد.

به گزارش مهر، مسئولان و مدیران بانک مرکزی مطرح می کنند که با نرخ رسمی تقاضاهای اولویت دار را پوشش می‌دهیم و احیانا تقاضاهای مازاد و خارج از چارچوب است که نرخ ارز در بازار را تعیین می کند، اما تقاضاهای مذکور تقاضاهای اولویت دار بانک مرکزی نیست.