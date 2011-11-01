به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید اسدیان شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد اظهار داشت: مشکل حمل و نقل در بخشهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی باید برطرف شود و هزینه‌ های حمل و نقل در کشور باید همانند کشور چین کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به ساخت سکوی صادراتی در استان یزد بر نوسازی پایانه ‌های حمل بار نیز تاکید کرد.

اسدیان همچنین بر توسعه صنایع مادر تاکید کرد و بیان داشت: جای صنایع مادر در میان صنایع خالی است.

وی با اشاره به مصداقی در این زمینه افزود: تولیدات فولاد آلیاژی یزد در ساخت بنز، بی‌ ام و و ... استفاده می ‌شود و این نشانگر کیفیت بالای محصولات این واحد بزرگ تولیدی است اما همه دستگاه ‌های این واحد از کوره تا ... از خارج وارد می ‌شود و کشور ما باید به این سمت برود که صنایع مادر را نیز تقویت کند.

اسدیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جذب سرمایه‌ گذاریهای خارجی بیان داشت: باید به سمت سرمایه ‌گذاریهای مشترک برویم زیرا وقتی با کشورهای دیگر کار کنیم، تبادل اطلاعات و صنعت نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی همچنین با اشاره به وظایف تولیدکننده و صادرکنندگان تاکید کرد: این وظایف باید از یکدیگر تفکیک شود زیرا اگر تولیدکننده بر روی تولید محصول با کیفیت متمرکز شود، صادرکننده دیگر دغدغه بازاریابی ندارد و از سوی دیگر تولیدکننده نگران بازاریابی محصولات خود نیست.

اسدیان به صنعتگران استان یزد توصیه کرد: توسعه کار نمایشگاهی را در دستور کار خود دهند و در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور فعال داشته باشند.

اسدیان همچنین با اشاره به ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: این ادغام‌ها می‌تواند مبارک باشد و به نفع صنایع تمام شود و اگر مدیریت چه در سطح وزارتخانه‌ای و چه در سطح استانی به درستی انجام شود، حاصلی مبارک خواهد داشت.

در این مراسم که با حضور استاندار یزد، معاونان وی، اعضای اتاق بازرگانی، مدیران صنایع استان و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، از صادرکنندگان برتر استان یزد تجلیل شد.

کرمعلی جزمه تولیدکننده سیم و کابل جزمه، نصرالله شریف‌‌فرد مدیرعامل کاشی عقیق، محمدحسین فرشاد پور مدیرعامل کاشی مسعود ایران، محمدعلی معتمد بازرگانی متعبد صادر کننده پسته، حسن مشروطه مدیر موکت فیروزه یزد، احمد صادقیان مدیر ستاره کویر یزد، فتح‌الله دهقان‌پور مدیرکل درخشش امیرکبیر یزد (فرش)، بهروز رضانیا تولیدکننده چینی بهداشتی، صادق زرگرزاده مدیرکل شرکت زرگرزاده (خرما) و حکم‌الله بابایی مدیرکل فولاد آلیاژی ایران، برترین صادرکنندگان استان یزد معرفی شدند و از تلاش‌های آنها تجلیل شد.

پارس مولیبدن، سنگ فلوراسپا، بازرگانی پوررضا، پردفیل یزد، یزد بسپار، آریا مولیبدن کسری و یزدبافت نیز گرچه از شاخصهای صادرکنندگان برتر برخوردار نبودند اما در زمره شرکتهای برتر معرفی شدند و از آنها تجلیل شد.