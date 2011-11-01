به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان یکی از استیضاح کنندگان حسینی در خصوص بند دوم طرح استیضاح مبنی بر "نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند" اظهار داشت: در زمینه انتصابات رفیق گرایانه، تبارگرایانه و حمایت‌های ویژه دو سه مصداق می گویم.

وی گفت: حضرت علی به مالک اشتر فرمان داده که مسئولان با عناصر آزمون شده برگزیند نه اینکه از سر تمایلات و بی قاعده مسئولیت سپرده شود که موجب ستم و خیانت خواهد بود. تاکید می فرمایند که مسئولان باید از میان مجریان اهل شرم و حیا و از خانواده های درستکار برگزیده شوند، که در اینجا به چند مورد از این دست انتصابات اشاره می کنم.

نماینده کبودر آهنگ افزود: آقای سید حمید پورمحمد گلسفیدی معروف به دکتر پورمحمدی به حکم رئیس جمهور محترم قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است وی لیسانس حقوق و فوق لیسانس مدیریت دولتی دارد و دکترا هم ندارد، البته به خلاف خود را دکتر معرفی کرده است .

جعفری ادامه داد: پورمحمدی در مصاحبه با ماهنامه پیام بانک، نشریه داخلی بانک مرکزی در دی ماه 88 به خبرنگاری که خطاب به وی می گوید آقای دکتر لطفا مختصری در مورد خودتان توضیح دهید، اظهار می کند من متولد 28 دی ماه سال 46 هستم تحصیلات خود را در مقطع دیپلم در رشته اقتصاد، لیسانس در رشته حقوق و فوق لیسانس در رشته مدیریت و دکترا در رشته علوم اقتصادی به پایان رسانده ام.

وی خاطر نشان کرد: آقای پورمحمدی به عنوان کارشناس حقوق از سال 68 در جهاد سازندگی شروع به کار می کند و پس از مشاورت مدیرعاملی شرکت شاهد ، در سال 83 معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد وقت می شود. در دولت نهم در همین سمت ادامه می دهد تا اردیبهشت سال 87 که دکتر صمصامی سرپرست وزیر اقتصاد می باشد همان روز اول به صمصامی سفارش شده بود که پورمحمدی را نگه دار هر کار بخواهی می کند!

سخنگوی کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: دکتر صمصامی که او را از جلسات اقتصادی دولت می شناخت پس از شروع سرپرستی اش ظهر پنجشنبه 18/2/87 او را عزل می کند بلافاصله به او تلفن می شود که تا ظهر شنبه او باید برگردانده شود اما صمصامی نمی پذیرد. شاید یکی از دلایل عدم معرفی صمصامی به عنوان شاید همین مقاومت یکی از دلایل عدم معرفی صمصامی برای وزارت بود

وی افزود: رفیق بازی نمی گذارد پورمحمدی بیش از 4 روز بیکار بماند و در 23/2/87 به سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود. تا وقتی آقای حسینی در 16/5/87 به وزارت می رسد اولین حکمی که می زند حکم معاونت امور بانکی برای آقای پورمحمد گلسفیدی است.

نماینده کبودرآهنگ خاطر نشان کرد: حدود یک سال بعد پورمحمدی به قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی برگزیده می شود نقش وی در بروز فاجعه اخیر بانکی بسیار پررنگ است که تحت پیگرد قرار گرفته و بازداشت شده است.

جعفری گفت: علت آن است که مسئولیت بازرسی بانک ها، صدور مجوز بانک های خصوصی و نظارت بر اعتبارات برعهده پورمحمدی است.

وی اظهار داشت: آقای فرهاد همتی گلسفیدی به یکی از شاهکارهای تبارگرایی ، رفیق بازی و حمایت ویژه به دست چنین عناصری که به کمک دکتر حسینی پر و بال تازه یافته اند، است و مسئولیت آن بر دوش آقای وزیر است آقای فرهاد همتی گلسفیدی خواهرزاده آقای سید حمید پورمحمدی گلسفیدی معروف به پورمحمدی است او دانشجوی فراگیر پیام نور شاهین شهر در سال 85 بود به شرکت بازرگانی ایران ترانسفورت جهت استخدام توصیه می شود. پس از فارغ التحصیلی با معدل 13 و 75 صدم با سفارش به شرکت دولتی ایران ترانسفورت توصیه می شود تا زمینه ارتقای جهشی بعدی فراهم شود.

وی بلافاصله پس از استخدام در ایران ترانسفورت بدون کار در این شرکت به بانک توسعه صادرات منتقل می شود و به عنوان مدیرعامل صندوق مشترک ایران و ونزوئلا به کاراکاس مامور می شود. یک جوان مجرد با آن کیفیت بدون هیچ تجربه و دانش بانکی و دانستن زبان با پشتیبانی به این سمت مهم می رسد. اخیرا با پایان ماموریت، وی مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه بین االملل انتخاب و روانه کاراکاس می گردد بانک توسعه بین الملل متعلق به بانک صادرات و دولتی است و طبق قانون مسئولیت نصب هیئت مدیره آن با وزیر اقتصاد است

جعفری خاطر نشان کرد: انتظار داریم با این شیوه ها که برخلاف دستورات موکد دین، عقل، انصاف و علم و تجربه است فساد زیاد نشود؟ این امتیازات به دل جوانان تحصیلکرده زحمت کشیده و دانش آندوخته و زن و بچه دار و بی کار چه آتشی می زند یادمان باشد که وزیر علوم نرخ بیکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاهی را 10 برابر متوسط بیکاری اعلام کرده است.

جعفری افزود بهمن وکیلی نیز فرد دیگری است گرچه ربطی به این پرونده ندارد اما یکی از مصادیق انتصابات غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط شایسته سالاری است. جناب دکتر حسینی، آقای وکیلی را در تاریخ 5/11/89 به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب نمود یعنی پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم این اتفاق افتاده است. قانون برنامه پنجم در تبصره 4 ماده 96 تصریح می کند که برای تصدی مدیرعامل بانک های دولتی صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی، داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیئت مدیره الزامی است. طبیعی است که شرط اخیر درباره مدیرعامل به طریق اولی صادق است. کما اینکه در آیین نامه مربوط که پس از رسوایی اخیر تدوین شده است همین برداشت حاکم است.

وی خاطر نشان کرد: بند 2 ماده 3 دستورالعمل احراز سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری که بعد از رسوایی اخیر در شهریور ماه ابلاغ شده است آمده است حداقل 10 سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیران لازم است.

جعفری گفت : در سایت رسمی بانک مرکزی که مدیران تایید شده در بانک توسعه صادرات را معرفی کرده است نام آقای وکیلی دیده نمی شود. ثانیا تمام سابقه بانکی آقای وکیلی مدیرکلی پست بانک استان تهران از 83 تا 85 حدود دو سال و به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره بانک صادرات از 31/5/88 تا 5/11/89 کمتر از یک سال و نیم بوده است در واقع فاقد هر دو شرایط قانونی هر دو صلاحیت بوده است اما آقای حسینی ظاهرا نیازی ندیده است که قانون را رعایت کند.

وی گفت: از جمله خدمات آقای وکیلی نه به مردم، بلکه به دایی جان آقای پورمحمدی گلسفیدی تفویض ماموریت به آقای فرهاد همتی گلسفیدی در کاراکاس است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: ذکر مصادیق دیگر را برای نظام بانکی به مصلحت نمی دانم و گرنه موارد بیش از اینهاست. مطالعات علمی پیرامون فساد به روشنی نشان می دهد با این روش مدیریت باید منتظر بروز فساد باشیم و اگر فسادی رخ نداد تعجب کنیم.

جعفری گفت: حق این بود که دکتر حسینی وزیر اقتصاد به محض آشکار شدن رسوایی بلافاصله مسئولیت خویش را می پذیرفت و با عذرخواهی از مردم استعفا می داد تا کار به اینجا نرسید که با دلی پرخون برخی واقعیات دستگاه تحت مدیریت وی گفته شود و مجلس ناچار از برکناری وی گردد.