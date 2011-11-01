به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل چندی پیش در مراسم پنجمین سالروز راه اندازی شبکه ایرانسل و در میان خبرنگاران در مورد عدم تحویل برخی پیامک های مشترکان ایرانسل به مشترکان همراه اول گفت: بخش محدودی از SMS ها با مشکل عدم تحویل به شبکه همراه اول مواجه است که آقایان نیز این را پذیرفته اند و در حال رفع آن هستند اما باید گفت که از طرف ایرانسل هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

در این راستا همراه اول در پاسخ به ادعای مدیرعامل شرکت ایرانسل جوابیه ای به خبرگزاری مهر ارسال کرده است که در ذیل عینا می آید:

در پاسخ به ادعای مدیرعامل شرکت ایرانسل در خبر مندرج در آن رسانه در تاریخ 1/8/90 با عنوان "درآمد 66 هزار میلیاردی دولت از ایرانسل" مبنی بر پذیرش مشکل عدم دریافت پیامکهای ارسالی ایرانسل به همراه اول از سوی مدیران اپراتور اول به اطلاع می رساند که ادعای مذکور صحیح نبوده و هیچ یک از مدیران همراه اول تاکنون این ادعا را تأیید نکرده و مسئولان فنی ایرانسل نیز در جلسات مشترک تاکنون علیرغم درخواست مکرر مسئولان فنی همراه اول تحلیل دقیق و مشخصی در این خصوص ارائه نداده اند.

همراه اول در ادامه این جوابیه اعلام کرده است: این در حالی است که حتی طبق بررسیهای فنی فقط 65 درصد از پیامکهای ارسالی از همراه اول به ایرانسل با موفقیت تحویل (delivery) می شود که این موضوع به مدیریت بخش فنی ایرانسل اطلاع داده شده که منتظر برطرف شدن این مشکل هستیم.

خبرگزاری مهر اول مرداد ماه امسال مشکل عدم ارسال و دریافت برخی پیامکها را در شبکه میان دو اپراتور ایرانسل و همراه اول گزارش کرده بود که این اختلال از سوی همراه اول تایید نشد و ایرانسل نیز اعلام کرد که گزارش این مشکل را به رگولاتوری ارائه کرده است.

آن زمان یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید این اختلالات به مهر گفت که همراه اول این اختلالات را پذیرفته که این موضوع با واکنش همراه اول روبرو شد و این اپراتور اعلام کرد که پیامکهای ارسالی مشترکان ایرانسل در شبکه همراه اول بدون هیچ مشکل و تاخیری ارسال می شود.