حجت الاسلام مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طلاق زوجهای دانشجو نسبت به سطح جامعه گفت: در تحقیق میدانی که انجام داده ایم کمترین طلاقها در کشور میان زوجهای دانشجو بوده است.

وی از آخرین آماری که در این زمینه به دست آمده است خبر داد و اضافه کرد: دو نوبت تحقیق میدانی انجام شده است. سال گذشته در تحقیقی که بین دو هزار زوج دانشجویی که در سه تا چهار گذشته ازدواج کرده اند انجام شد که مشخص شد تنها نزدیک به یک و نیم درصدشان طلاق گرفته اند. در کل ازدواجهای میان زوجهای دانشجو موفقیت آمیز بوده است.

به گفته معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، طبق آخرین آمار در چند سال گذشته، میزان طلاق زوجهای دانشجو نزدیک به عدد 5/1 درصد بوده است.

قریشی در پاسخ به پرسش مهر درباره علت طلاقهایی که میان زوجهای دانشجو اتفاق می افتد، گفت: در این زمنیه کار تحقیقی انجام نداده ایم.

وی همچنین از مهمترین اقدامات معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای ازدواج دانشجویان خبر داد و افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی و سفر سه روزه به مشهد مقدس برای زوجهای دانشجو در نظر گرفته شده که با ثبت نام در دفاتر نهاد نمایندگی هدایای فرهنگی هم به آنان داده می شود. علاوه بر این، کارگاه سه روزه آموزشی در زمینه همسرداری برای زوجهای دانشجو برگزار می شود.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه از سوی سایر ارگانها طرحهایی از جمله مسکن مهر دانشجویان در دست اقدام است گفت: اقدامت دیگری نیز در دست بررسی است. مانند اینکه به اعطای مسکن مهر دانشجویان کمک و وامهای طولانی مدت به این زوجها اعطا شود. در صورتی که این دانشجویان از امکانات مسکن مهر نتوانستند استفاده کنند به آنها ودیعه مسکن پرداخت شود. همچنین طرحهایی برای زوجهای دانشجوی کارشناسی ارشد در دست بررسی است.

وی تاکید کرد که در حال حاضر نوع تسهیلاتی که به زوجهای دانشجو اعطا می شود در مقاطع مختلف تحصیلی یکسان است.