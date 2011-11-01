به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله رستگار شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: در سال های گذشته تعداد کتابخانه های عمومی استان 39 باب بود که با استفاده از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به این استان به 46 باب افزایبش پیدا کرده است.

وی با اشاره به تقویت زیرساختهای فرهنگی استان کردستان با بهره برداری از ظرفیت های موجود گفت: تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان در سه سال گذشته از 17 هزار به 120 هزار نفر افزایش پیدا کرده که این مهم نشان از افزایش مشارکت مردم در امور کتابخوانی در استان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به اینکه در طول سه سال تعداد کتابخانه های مشارکتی با افزایش شش برابری در این استان مواجه بوده است، افزود: تعداد کتابخانه های مشارکتی استان در حال حاضر 84 باب با تعداد 587 جلد کتاب فعال است که زمینه برای افزایش شمار کتابخانه های عمومی در کردستان فراهم است.

رستگار با اشاره به کمک های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در راستای افزایش و به روزسازی کتاب های موجود کتابخانه های استان گفت: در سال جاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 111 میلیون تومان به کتابجانه های کردستان اهدا کرده است.

وی با بیان این مطلب که جایگاه کتابخانه های استان در کشور در سال گذشته به رتبه چهارم صعود کرده است، گفت: این ارتقاء توجه و اهمیت به بحث کتاب و کتابخوانی در استان را نشان می دهد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: هر ساله نیم درصد از درآمدهای شهرداری به کتابخانه های استان اختصاص داده می شود که متاسفانه در سال جاری این میزان اعتبار با کاهش 10 درصدی همراه بوده است و این روند مانع از پیشرفت طرح های کتابخانه های استان می شود.

رستگار بیان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان برای کتابخانه های مشارکتی استان یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که این میزان اعتبار باعث ایجاد 70 کتابخانه مشارکتی در استان می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر 35 کتابخانه ای مشارکتی در روستا های استان کردستان وجود دارد، گفت: انتظار می رود که استان کردستان در زمینه کتاب و کتابخوانی پیشتاز کشوری باشد.