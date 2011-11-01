به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در جلسه مشترک روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه و اعتبارات در اختیار این معاونت برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بسیار کم است و اجرای برنامه های جدید این معاونت نیاز به بودجه و اعتبارات بیشتری برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد.

وی ضمن اشاره به برنامه های این معاونت برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شکل گیری معاونت فرهنگی در دانشگاهها، ازدواج دانشجویان، کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان، خانه های فرهنگ و ایجاد شبکه مجازی دانشگاهیان را از برنامه های در دست اقدام این معاونت برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دانست.

خواجه سروی با اشاره به طرح احیای نقش فرهنگی و تربیتی استادان تاکید کرد: طرح احیای نقش فرهنگی و تربیتی استادان و حوزه کارکنان طرح کاملی است که در سال 86 تصویب شده و در حال اجرای این طرح هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با شاره به تاسیس شبکه فرهنگی مجازی برای تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اظهار داشت: در حوزه جنگ نرم با برنامه ریزی که داشته ایم تاسیس شبکه فرهنگی مجازی از برنامه های زیر بنایی این معاونت اعلام می شود که در حال انجام است.

خواجه سروی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در اختصاص بودجه سال آینده به حوزه فرهنگی دانشگاهها نگاه تاسیسی داشته باشند زیرا حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در حال ایجاد است.

وی تاکید کرد: برنامه فرهنگی دانشگاهها بطور کلی از لحاظ محتوایی متحول شده و به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان تعمیم یافته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین از تدوین اطلس جامع فرهنگی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.